ফেডারেশন কাপ ফুটবলের ড্র শনিবার
এ মাসেই সরগরম হয়ে উঠছে ঘরোয়া ফুটবল। দলবদল শেষ করে ক্লাবগুলো প্রস্তুতির জন্য সময় পেয়েছে এক মাসেরও বেশি। ১৪ আগস্ট শেষ হয়েছে ফুটবলার নিবন্ধনের কার্যক্রম। একমাস পাঁচদিন পর ১৯ সেপ্টেম্বর মাঠে গড়াচ্ছে ফুটবল। গত মৌসুমের মতো এবারও প্রথম টুর্নামেন্ট চ্যালেঞ্জ কাপ।
চ্যালেঞ্জ কাপের পর শুরু হওয়ার কথা ছিল বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ। সিডিউলে একটু পরিবর্তন এনেছে বাফুফের প্রফেশনাল লিগ ম্যানেজমেন্ট কমিটি। ২৩ সেপ্টেম্বরের ফেডারেশন কাপ শুরুর দিন ঠিক রেখে লিগ শুরুর দিনক্ষণ এক সপ্তাহ পিছিয়ে নির্ধারণ করা হয়েছেন ২৬ সেপ্টেম্বর।
ফেডারেশন কাপ শুরুর ১০ দিন আগে আগামীকাল (শনিবার) হবে ড্র। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের ১০ ক্লাব অংশ নেবে ফেডারেশন কাপে। গত মৌসুমের মতো এবারও নতুন ফরম্যাটে হবে। ১০ দল খেলবে দুই গ্রুপে ভাগ হয়ে। দুই গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন দল খেলবে কোয়ালিফায়ার্স-১ ম্যাচ। জয়ী দল উঠে যাবে ফাইনালে। দুই গ্রুপের রানার্সআপ দল খেলবে কোয়ালিফায়র্সি-২ ম্যাচ। জয়ী দল প্লে-অফ খেলবে কোয়ালিফায়ার্স বিজয়ী দলের বিপক্ষে। জয়ী দল উঠবে ফাইনালে।
গত মৌসুমে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বসুন্ধরা কিংস। ঘটনাবহুল ফাইনালে কিংস টাইব্রেকারে আবাহনীকে হারিয়েছিল ৪-২ গোলে। ময়মনসিংহে ফাইনাল ম্যাচ হয়েছিল দুই দিন। প্রথম দিন ঝড়-বৃষ্টির কারণে ম্যাচ স্থগিত হয়েছিল। মিনিট পনের খেলা বাকি ছিল। হয়েছে পরের দিন।
