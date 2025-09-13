টেন হাগকে বরখাস্তের পর প্রথম ম্যাচে ৯ জন নিয়েও জিতলো লেভারকুসেন

টেন হাগকে বরখাস্তের পর প্রথম ম্যাচে ৯ জন নিয়েও জিতলো লেভারকুসেন
এরিক টেন হাগকে বরখাস্তের পর প্রথম ম্যাচেই দারুণ জয় পেয়েছে বায়ার লেভারকুসেন। জার্মান বুন্দেসলিগায় ৯ জনের দলে পরিণত হয়েও আইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্টকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে তারা। জোড়া গোল করেছেন আলেহান্দ্রো গ্রিমালদো। চলতি বুন্দেসলিগা মৌসুমে তিন ম্যাচে এটি লেভারকুসেনের প্রথম জয়।
শুক্রবার রাতের এই ম্যাচে লেভারকুসেনের ডাগআউটে অভিষেক হয় নতুন কোচ ক্যাসপার হিউলম্যান্ডের। দায়িত্ব নিয়ে প্রথম ম্যাচেই ক্লাবকে জয় উপহার দিয়ে দারুণ ইতিবাচক বার্তাই দিলেন ডেনিশ এই কোচ। মৌসুমের প্রথম দুই ম্যাচের পর টেন হাগকে বরখাস্ত করেই হিউলম্যান্ডকে দায়িত্ব দিয়েছিল লেভারকুসেন।
এই ম্যাচ ৯ জনের দল নিয়ে শেষ করতে হয়েছে লেভারকুসেনকে। লাল কার্ড দেখে ৫৬ মিনিটে অধিনায়ক রবার্ট অ্যান্ড্রিচ ও ৯২ মিনিটে মাঠ ছাড়েন এজেকুয়েল ফার্নান্দেজ।
খেলা শুরুতেই দ্রুত আক্রমণ করে লেভারকুসেন। মাত্র ১০ মিনিটের মধ্যে গ্রিমালদো চমৎকার একটি ফ্রি কিক থেকে গোল করেন। হাফ টাইমের আগে নাথান টেলারকে ফ্রাঙ্কফুর্ট অধিনায়ক রবার্ট অ্যান্ড্রিচ ফাউল করলে পেনাল্টি থেকে গোল করে দলকে ২-০ তে এগিয়ে দেন প্যাট্রিক শিক।
দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে কান উজুন ব্যবধান ২-১ করে ফ্রাঙ্কফুর্ট সমর্থকদের আশা জাগান। তবে শেষ পর্যন্ত তাতে কোনো লাভ হয়নি। ৫৯ মিনিটে লেভারকুসেনের অ্যান্ড্রিচ দ্বিতীয়বার হলুদ কার্ড পেয়ে মাঠ ছাড়লেও ম্যাচে ফিরতে পারেনি ফ্রাঙ্কফুর্ট।
৯৮ মিনিটে গ্রিমালদো আরেকটি চমৎকার ফ্রি কিক থেকে নিজের দ্বিতীয় গোল করেন। এতে ৩-১ ব্যবধানের জয় নিশ্চিত হয় স্বাগতিক লেভারকুসেনের।
এর আগে নতুন মৌসুম শুরুর আগে দল পুনর্গঠনের জন্য কোচ নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল টেন হাগকে। কারণ গ্রীষ্মে লেভারকুসেন ছেড়ে রিয়াল মাদ্রিদে চলে গিয়েছিলেন কোচ জাবি আলোনসো। তিনি চলে যাওয়ার পর ২০২৪ সালে বুন্দেসলিগা এবং জার্মান কাপ চ্যাম্পিয়ন ক্লাবটির ডেরা থেকে অনেক খেলোয়াড়ও বেরিয়ে যায়।
অভিজ্ঞ ডাচ কোচ টেন হাগ বাকি খেলোয়াড়দেরও নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি। কোচের নির্দেশ অমান্য করে একে অপরের সঙ্গে তর্ক জড়ান খেলোয়াড়রা। যার ফলে ৩০ আগস্ট ব্রেমেনের সঙ্গে ৩-৩ ড্র করে লেভারকুসেন। এরপরই টেন হাগ বরখাস্ত হন।
প্রথম ম্যাচ জয়ের পর নতুন কোচ হিউলম্যান্ড বলেন, ‘আমি এখানে খেলোয়াড়দের সাহায্য করতে এসেছি। আমি এখানে দলের এবং ব্যক্তিদের সাহায্য করতে এসেছি… কারণ তারা খেলছে, আমি খেলছি না। এটি আমার কথার ওপর নির্ভর নয়। আমি দলের উন্নয়নে সহায়তা করার চেষ্টা করি, দায়িত্ব নেওয়া এবং একে অপরকে দেখতে সহায়তা করি। খেলোয়াড়দের জন্য এই ম্যাচের প্রশংসা প্রাপ্য, কারণ তারা খেলে। খেলা খেলোয়াড়দেরই।’
