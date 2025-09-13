ফেডারেশন কাপ: কঠিন গ্রুপে মোহামেডান-বসুন্ধরা কিংস
আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর শুরু হতে যাওয়া ফেডারেশন কাপ ফুটবলে কঠিন গ্রুপে পড়েছে মোহামেডান ও বসুন্ধরা কিংস। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়ন মোহামেডান ও ফেডারেশন কাপ চ্যাম্পিয়ন বসুন্ধরা কিংসের সাথে ‘বি’ গ্রুপে পড়েছে ফর্টিস এফসি, পুলিশ এফসি ও আরামবাগ ক্রীড়া সংঘ।
আজ (শনিবার) বিকেলে বাফুফে ভবনে ফেডারেশন কাপের ড্র অনুষ্ঠিত হয়েছে। ‘এ’ গ্রুপে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ ও ফেডারেশন কাপের রানার্সআপ আবাহনীর সাথে পড়েছে রহমতগঞ্জ, ব্রাদার্স, ফকিরেরপুল ইয়ংমেন্স ক্লাব ও পিডব্লিউডি।
দুই গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সআপ চার দল খেলবে কোয়ালিফায়ার্স। দুই গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন খেলবে কোয়ালিফায়ার্স-১ ম্যাচ। জয়ী দল উঠে যাবে ফাইনালে। এলিমিনেটর খেলবে দুই গ্রুপের রানার্সআপ দুই দল। কোয়ালিফায়ার্স-২ এ এলিমিনেটর ম্যাচের জয়ী দল খেলবে কোয়ালিফাইয়ার্স-১ এ পরাজিত দলের বিপক্ষে। এই ম্যাচে জয়ী দল উঠবে ফাইনালে।
আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ কাপ দিয়ে মাঠে গড়াবে ২০২৫-২৬ মৌসুমের ঘরোয়া ফুটবল। ফেডারেশন কাপ শুরুর ৩দিন পর ২৬ সেপ্টেম্বর শুরু হবে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ।
আরআই/আইএইচএস/