সাবেক শিষ্য দিয়াবাতেকে নিয়ে সেরা হলেন আলফাজ

সাবেক শিষ্য দিয়াবাতেকে নিয়ে সেরা হলেন আলফাজ
মাত্র ৬ দিন পর ১৯ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ কাপ দিয়ে নতুন ফুটবল মৌসুমের খেলা মাঠে গড়াচ্ছে। গত মৌসুম শেষ হয়েছিল ২৯ মে। সাড়ে ৩ মাস পর জানা গেলো গত বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে কারা ব্যক্তিগত পুরস্কার জিতেছিলেন।
শনিবার বাফুফে ভবনে ফেডারেশন কাপ ফুটবলের ড্রয়ের পর দেওয়া হয়েছে গত প্রিমিয়ার লিগের সেরাদের পুরস্কার। ২১ গোল করে গোল্ডেন বুট জিতেছিলেন রহমতগঞ্জের জার্সিতে খেলা ঘানাইয়ান ফরোয়ার্ড স্যামুয়েল বোয়েটাং। শনিবার তার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে সেই পুরস্কার।
মোহামেডানকে প্রথমবারের মতো প্রিমিয়ার লিগ জেতাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন কোচ আলফাজ আহমেদ ও মালির ফরোয়ার্ড সোলেমান দিয়াবাতে। সেরা কোচ হয়েছেন আলফাজ আহমেদ। দিয়াবাতে এবার নাম লিখিয়েছেন আবাহনীতে। জিতেছেন সেরা ফুটবলারের পুরস্কার গোল্ডেন বল। সাবেক এই শিষ্যকে নিয়েই এবার পুরস্কার জিতলেন কোচ আলফাজ। যদিও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন না দিয়াবাতে।
সেরা গোলরক্ষকের পুরস্কার জিতেছেন আবাহনীর মিতুল মারমা। সুশৃঙ্খল দলের পুরস্কার পেয়েছে পুলিশ ফুটবল ক্লাব। এ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়নশিপ লিগের সর্বাধিক গোলদাতার পুরস্কার জেতা একজন পিডব্লিউডির মিনহাজুল করিম স্বাধীনকে গোল্ডেন বুট দেওয়া হয়েছে।
আরআই/আইএইচএস/