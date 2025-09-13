এমবাপের গোলে টানা চতুর্থ জয় রিয়াল মাদ্রিদের

এমবাপের গোলে টানা চতুর্থ জয় রিয়াল মাদ্রিদের
ম্যাচের পুরো একঘণ্টা ১০ জনের দল নিয়ে খেললো রিয়াল মাদ্রিদ। কিন্তু রিয়াল সোসিয়েদাদের মাঠ থেকে জয় নিয়ে ফিরতে কষ্ট করতে হয়নি লজ ব্লাঙ্কোজদের। কিলিয়ান এমবাপে এবং আরদা গুলেরের গোলে ২-১ ব্যবধানে রিয়াল সোসিয়েদাদের মাঠ থেকে জয় নিয়ে ফিরে এসেছে জাবি আলোনসোর শিষ্যরা।
ম্যাচের ১২তম মিনিটে প্রথম গোল করেন রিয়াল মাদ্রিদের ফরাসী তারকা কিলিয়ান এমবাপে। ৩২তম মিনিটে লাল কার্ড দেখেন রিয়াল তারকা ডিন হুইসেন।
১০ জন নিয়েও থামেননি এমবাপ্পে। দ্বিতীয়ার্ধের ঠিক আগ মুহূর্তে (৪৪তম মিনিটে) চমৎকার ড্রিবলিং করে আরদা গুলেরকে পাস দেন তিনি, আর তরুণ তুর্কি ফরোয়ার্ড নিখুঁতভাবে গোল করে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন। তবে হাল ছাড়েনি সোসিয়েদাদ। আন্দের বারেনেচিয়ার ক্রস রিয়াল ডিফেন্ডার দানি কারভাহালের হাতে লাগলে পেনাল্টি পায় স্বাগতিকরা। স্পটকিক থেকে মিকেল ওয়ারইয়াবাল গোল করে ব্যবধান কমান।
শেষ মুহূর্তে রিয়ালের রক্ষণভাগ দৃঢ়তা দেখিয়ে জয় নিশ্চিত করে। ৮২ মিনিটে কারভাহালের বদলে মাঠে নামেন ট্রেন্ট আলেকজান্ডার-আর্নল্ড, যিনি নতুন যোগ দিয়েছেন দলে।
চার ম্যাচে চার জয় নিয়ে ১২ পয়েন্ট সংগ্রহ করে শীর্ষে রয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। দ্বিতীয় স্থানে থাকা দলগুলোর চেয়ে পাঁচ পয়েন্ট এগিয়ে তারা। বর্তমান চ্যাম্পিয়ন বার্সেলোনা রবিবার রাতে ভ্যালেন্সিয়ার বিপক্ষে খেলবে।
এদিকে, রিয়াল সোসিয়েদাদের বিপক্ষে জয়টি আলোনসোর জন্যও বিশেষ স্মরণীয়। কারণ এখানেই তিনি খেলোয়াড়ি জীবন শুরু করেছিলেন এবং ১২৬ ম্যাচ খেলেছেন ক্লাবটির হয়ে। পাশাপাশি তার কোচিং ক্যারিয়ারের শুরুও হয়েছিল সোসিয়েদাদের বি দল থেকেই।
যদিও এই ম্যাচে মোটেও ভালো খেলতে পারেনি রিয়াল মাদ্রিদ। ঘরের মাঠে ৬৪ ভাগ বলের দখল ছিল রিয়াল সোসিয়েদাদের। ৩৬ ভাগ বল দখল ছিল রিয়াল মাদ্রিদের।
তবে প্রতিপক্ষের গোলমুখে ৬টি শট নেন রিয়াল ফুটবলাররা। ৪টি শট নেন রিয়াল সোসিয়েদাদ। এ নিয়ে টানা চার ম্যাচের সবগুলোতে জয় পেয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। ৪ ম্যাচে তাদের অর্জন পূর্ণ ১২ পয়েন্ট।
আইএইচএস/