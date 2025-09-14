লন্ডন ডার্বিতে ওয়েস্ট হ্যামকে উড়িয়ে দিল টটেনহ্যাম

লন্ডন ডার্বিতে ওয়েস্ট হ্যামকে উড়িয়ে দিল টটেনহ্যাম
লন্ডন ডার্বিতে ওয়েস্ট হ্যামকে ৩-০ গোলে উড়িয়ে দিয়ে টটেনহ্যাম হটস্পার দাপুটে জয় পেয়েছে। ক্লাব চেয়ারম্যান ড্যানিয়েল লেভির বিদায়ের পর এটি তাদের প্রথম ম্যাচ, আর জয় দিয়ে নতুন অধ্যায়ের শুরু করল স্পার্সরা।
প্যাপে মাতার সার, লুকাস বার্গভাল এবং মিকি ফন ডি ভেন গোলগুলো করেন। দুই সপ্তাহ আগে বোর্নমাউথের কাছে ঘরের মাঠে ১-০ গোলে হারের পর এই জয় টটেনহ্যামকে ছন্দে ফিরিয়ে আনলো।
অন্যদিকে ওয়েস্ট হ্যামের জন্য এটি আবারও হতাশার রাত। নটিংহ্যাম ফরেস্টের বিপক্ষে ৩-০ গোলের চমকপ্রদ জয় তাদের যে আত্মবিশ্বাস এনে দিয়েছিল, তা নিমিষেই ভেঙে যায়। টানা সাতটি হোম ম্যাচে জয়হীন থেকে যাচ্ছে তারা- লন্ডন স্টেডিয়ামে এটি তাদের সবচেয়ে বাজে রেকর্ড।
পরাজয়ের সঙ্গে ওয়েস্টহ্যামের জন্য আরও বড় ধাক্কা আসে ৫৪ মিনিটে, যখন টমাস সাউচেক সরাসরি লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন। প্রথমার্ধে কর্নার থেকে গোল মিস করলেও বিরতির পর শুরুতেই সার হেডে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন। দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকে দুর্দান্ত হয়ে ওঠে টটেনহ্যাম। ৪৭তম মিনিটে প্যাপে মাতার সার প্রথম গোল করেন।
এরপর লাল কার্ডের ধাক্কায় পুরোপুরি ভেঙে পড়ে ওয়েস্ট হ্যাম। ৫৪তম মিনিটে টমাস সাউচেক লাল কার্ড দেখার তিন মিনিট পরই বার্গভালের হেডে ব্যবধান দ্বিগুণ হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই (৬৪তম মিনিটে) বার্গভালের অ্যাসিস্ট থেকে ফন ডি ভেন তৃতীয় গোলটি করেন।
ম্যাচ শেষে চাপের মুখে থাকা ওয়েস্ট হ্যাম কোচ গ্রাহাম পটার বলেন, `প্রথমার্ধে ভালো লড়াই ছিল, কিছু সুযোগও তৈরি করেছিলাম। কিন্তু বিরতির পর আমরা ভুল করেছি, লাল কার্ড পেয়েছি এবং দ্রুত ম্যাচ হাতছাড়া হয়ে গেছে। এটা আমাদের জন্য অস্বস্তিকর রাত।‘
স্টেডিয়ামের গ্যালারি খালি হতে থাকে শেষ বাঁশি বাজার আগেই। সমর্থকদের হতাশা, দলের বাজে ফর্ম আর টানা জয়হীনতায় ওয়েস্ট হ্যামের সামনে এখন বড় চ্যালেঞ্জ দাঁড়িয়ে গেল।
আইএইচএস/এমএস