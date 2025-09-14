ইতালিয়ান ক্ল্যাসিকো
৭ গোলের থ্রিলারে ইন্টারমিলানকে হারালো জুভেন্টাস
দুই ইতালিয়ান জায়ান্ট জুভেন্টাস এবং ইন্টার মিলান। শিরোপার অন্যতম দাবিদার দুই ক্লাব। এই দুই দলের মুখোমুখি হওয়া মানেই অন্যকিছু। অনেকেই এই ম্যাচকে অভিহিত করেন ইতালিয়ান ক্ল্যাসিকো হিসেবে। যদিও দুই মিলানের লড়াইকেও (ইন্টার মিলান ও এসি মিলান) ক্ল্যাসিকো হিসেবে ধরা হয়। ডার্বি ডি ইতালিয়াও বলা হয়ে থাকে একে। শনিবার রাতেই জুভেন্টাসের মাঠে ইন্টার মিলানের মুখোমুখি হয়েছিল স্বাগতিকরা।
ইতালিয়ান সিরি আ‘র অন্যতম আকর্ষনীয় এই ম্যাচে দারুণ নাটকীয়তা ছড়াল। ইন্টার মিলান ও জুভেন্টাসের মধ্যকার লড়াইয়ে মুখোমুখি হয়েছিল দুই ভাই— মার্কাস থুরাম এবং কেফ্রেন থুরাম। দু‘দলের হয়ে দু‘জনই গোল করলেন। তবে ৭ গোলের এই থ্রিলার ম্যাচে শেষ হাসি হেসেছে কেফ্রেনের জুভেন্টাস, ম্যাচ শেষে স্কোরলাইন ৪-৩।
৭৬তম মিনিটে মার্কাস থুরাম গোল করে ইন্টারকে ৩-২ তে এগিয়ে দিলেও উদযাপন করেননি; কিন্তু ৮২তম মিনিটে ছোট ভাই কেফ্রেন ফ্রি-কিক থেকে হেডে সমতা ফেরান এবং জোরালোভাবে উদযাপন করেন। এই দুই ফুটবলারের বাবা হলেন, ফ্রান্সের ১৯৯৮ বিশ্বকাপজয়ী তারকা ও সাবেক জুভেন্টাস ডিফেন্ডার লিলিয়ান থুরাম। গ্যালারিতে বসে দেখেছেন দুই ছেলের ফুটবল লড়াইয়ের এই অনন্য মুহূর্ত।
খেলার ইনজুরি সময়ে ভ্যাসিলিয়ে আদজিকের গোলে দুর্দান্ত এই লড়াইয়ে জয় নিশ্চিত করে জুভেন্টাস। ভাসিলিয়ে আজডিচ ৩৫ গজ দূর থেকে দারুণ এক শট নেন, যেটি ইন্টার গোলরক্ষক ইয়ান সোমারের হাত ফসকে জালে ঢুকে যায়। এ জয়ের ফলে সিরি-আ‘র চলতি মৌসুমে শতভাগ জয়ের ধারা অব্যাহত থাকল জুভদের। যেখানে তারা প্রথম দুটি ম্যাচে কোনো গোল হজম না করে জয় লাভ করেছিল।
ইন্টার তাদের প্রথম ম্যাচে তোরিনোকে ৫-০ গোলে হারানোর পর উদিনিসের কাছে ২-১ গোলে হেরে যায়। এ পরাজয় নতুন কোচ ক্রিস্টিয়ান চিভুর উপর দারুণ চাপ সৃষ্টি করেছে, যিনি সিমোনে ইনজাঘির স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন।
তুরিনের এই ম্যাচে ইতালীয় লীগে প্রথমবার রেফক্যামের ব্যবহার দেখা যায়, যেখানে রেফারির জার্সিতে একটি ছোট ভিডিও ক্যামেরা লাগানো ছিল, যা দর্শকদের মাঠের ভেতরের দৃশ্য উপভোগ করার সুযোগ করে দেয়।
ম্যাচের ১৪তম মিনিটে প্রথম গোলটি আসে জুভেন্টাসের লয়েড কেলির পা থেকে। এটি জুভেন্টাসের হয়ে তার প্রথম গোল। ৩০তম মিনিটে হাকান চালহানোগলু দূরপাল্লার শটে ইন্টারকে সমতায় ফেরান; কিন্তু আট মিনিট পর কেনান ইল্দিজ জুভেন্টাসের পক্ষে আবার গোল করেন।
বিরতির পর ইন্টার চাপ বাড়িয়ে আবারও গোল আদায় করে নেয়। ৬৫তম মিনিটে চালহানোগলু আরেকটি দুর্দান্ত গোলে আবার সমতা ফেরান। এর কিছুক্ষণ পর (৭৬তম মিনিটে) মার্কাস থুরাম হেড করে ইন্টারকে এগিয়ে দেন; কিন্তু ৮২ মিনিটে তার ছোট ভাই কেফ্রেন একটি ফ্রি কিক থেকে গোল করে জুভেন্টাসকে সমতায় ফেরান।
ম্যাচের শেষ মুহূর্তে আদজিক ৩৫ গজ দূর থেকে একটি দুর্দান্ত শটে গোল করে জুভেন্টাসের জয় নিশ্চিত করেন। এই জয়ে মৌসুমের শুরুতে টানা তিন ম্যাচে পূর্ণ পয়েন্ট (৯) পেল জুভেন্টাস। অন্যদিকে, নতুন কোচ ক্রিস্টিয়ান চিভুর অধীনে দুই ম্যাচে হারের কারণে চাপ বাড়ল ইন্টার মিলানের ওপর। ৩ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ৩।
