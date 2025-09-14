হ্যারি কেইনের জোড়া গোল, হামবুর্গকে বিধ্বস্ত করলো বায়ার্ন মিউনিখ

হ্যারি কেইনের জোড়া গোল, হামবুর্গকে বিধ্বস্ত করলো বায়ার্ন মিউনিখ
ইংলিশ তারকা হ্যারি কেইন যেন গোল মেশিন। একের পর এক গোল করেই যাচ্ছেন প্রতিটি ম্যাচে। এবার তার জোড়া গোলে ভর করে বুন্দেসলিগায় হামবুর্গ এসভিকে ৫-০ গোলের ব্যবধানে উড়িয়ে দিয়েছে বায়ার্ন মিউনিখ। শনিবার রাতে এ জয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগে চেলসির বিপক্ষে ম্যাচের আগে দুর্দান্ত প্রস্তুতি সারল ভিনসেন্ট কোম্পানির শিষ্যরা।
ম্যাচের শুরু থেকেই প্রাধান্য দেখায় বায়ার্ন। মাত্র তিন মিনিটে সার্জ জিনাব্রির দারুণ এক শটে জালের দেখা পায় বায়ার্ন। ছয় মিনিট পরেই আলেকজান্ডার পাভলোভিচ গোল করে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন।
এরপর ২৬ মিনিটে হাতে বল লাগার কারণে পাওয়া পেনাল্টি থেকে গোল করে বায়ার্নকে আরও এগিয়ে নেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক হ্যারি কেইন। এটি ছিল তার মৌসুমের পঞ্চম গোল, যা ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগের মধ্যে সর্বোচ্চ।
৩০ মিনিটে লুইস দিয়াজের শটে ৪-০ ব্যবধান তৈরি করে বায়ার্ন। জার্মান তারকা জশুয়া কিমিচের নেওয়া ফ্রি-কিক থেকে বল পেয়ে দূরপাল্লার শটে গোল করেন কলম্বিয়ান এই তারকা। যদিও বল প্রতিপক্ষ ডিফেন্ডারের গায়ে লেগে জালে ঢোকে। প্রথমার্ধ শেষ হয় ৪-০ ব্যবধানে।
দ্বিতীয়ার্ধে বায়ার্ন কিছুটা ঢিলে দিলেও ৬২ মিনিটে দ্বিতীয়বারের মতো গোল করেন হ্যারি কেইন। মাইকেল ওলিসের পাস থেকে বল পেয়ে ঠাণ্ডা মাথায় শট নেন তিনি।
শেষদিকে নিকোলাস জ্যাকসন ও টম বিসচফ আক্রমণে উঠলেও আর গোল পায়নি বায়ার্ন। হামবুর্গ গোলরক্ষক ড্যানিয়েল ফার্নান্দেজ একাধিক সেভে বড় ব্যবধান এড়ান।
এ জয়ে বায়ার্ন তিন ম্যাচে পূর্ণ ৯ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছে, দুই পয়েন্ট পিছিয়ে বরুশিয়া ডর্টমুন্ড। অন্যদিকে নতুন মৌসুমে এখনও জয়হীন হামবুর্গ মাত্র এক পয়েন্ট নিয়ে তলানিতে। বুধবার চ্যাম্পিয়নস লিগে বায়ার্ন মুখোমুখি হবে ইংলিশ ক্লাব চেলসির।
