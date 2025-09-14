অবশেষে মৌসুমের প্রথম জয় পেল অ্যাতলেতিকো মাদ্রিদ

অবশেষে মৌসুমের প্রথম জয় পেল অ্যাতলেতিকো মাদ্রিদ
লা লিগায় অবশেষে জয়ের দেখা পেল অ্যাতলেতিকো মাদ্রিদ। রোববার রাতে মাদ্রিদের মেট্রোপলিটানো স্টেডিয়ামে পাবলো বারিওস ও নিকো গনজালেসের গোলে ভিয়ারিয়ালকে ২-০ ব্যবধানে হারিয়েছে দিয়েগো সিমিওনের শিষ্যরা।
মৌসুমের প্রথম ম্যাচে এসপানিওলের কাছে হারের পরের দুটি ম্যাচ ড্র করেছিল অ্যাতলেতিকো। এ কারণে ভিয়ারিয়ালের বিপক্ষে ম্যাচটি ছিল অনেকটাই প্রয়োজনীয় জয় ছিনিয়ে আনার সুযোগ। শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক খেলতে নামা অ্যাতলেতিকো ম্যাচের ৯ম মিনিটেই এগিয়ে যায় ১-০ গোলে। স্প্যানিশ মিডফিল্ডার পাবলো বারিওস হুলিয়ান আলভারেজের পাস থেকে নিচু শটে বল ভিয়ারিয়ালের জালে পাঠান।
প্রথমার্ধের শেষ মুহূর্তে সমতায় ফেরার ভালো সুযোগ পেয়েছিল ভিয়ারিয়াল। নিকোলাস পেপের নেওয়া দারুণ ফ্রি-কিক ক্রসবারে লেগে ফিরে আসে। এরপর সার্জি কারদোনার শট রুখে দেন গোলরক্ষক ইয়ান ও’ব্লাক।
বিরতির পর ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেয় অ্যাতলেতিকো। ৫২তম মিনিটে মার্কোস ইয়োরেন্তের ক্রসে দারুণ হেডে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন নিকো গনজালেস।
শেষ দিকে ভিয়ারিয়ালের রেনাতো ভেইগার শট আটকে যায় ডিফেন্ডারদের গায়ে। যোগ করা সময়ে সান্তি কোমেসানিয়ার হেড সামান্য বাইরে চলে গেলে গোলের দেখা পায়নি ভিয়ারিয়াল।
এ জয়ে লিগ টেবিলে ৪ ম্যাচে ৩ পয়েন্ট নিয়ে নবম স্থানে উঠেছে অ্যাতলেতিকো মাদ্রিদ, আর মৌসুমে প্রথমবার হারের স্বাদ পেল ভিয়ারিয়াল।
আইএইচএস/