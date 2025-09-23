  2. খেলাধুলা

ফেডারেশন কাপ ফুটবল

হ্যাটট্রিক করে মোহামেডানকে জেতালেন বোয়েটেং

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৬:২৮ পিএম, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
মালির সোলেমান দিয়াবাতেকে ছেড়ে দিয়ে মোহামেডান এবার দলে ভিড়িয়েছেন ঘানার স্যামুয়েল বোয়েটেংকে। গত মৌসুমে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে ডাবল হ্যাটট্রিকসহ সর্বাধিক ২১ গোল করা এই স্ট্রাইকার মৌসুমের প্রথম টুর্নামেন্ট চ্যালেঞ্জ কাপে নিজেকে চেনাতে পারেননি সাদাকালো জার্সিতে। দল হেরেছে ৪-১ গোলে।

তবে ফেডারেশন কাপের প্রথম ম্যাচেই খোলস ছেড়ে বেরিয়েছেন ঘানাইয়ান এই ফরোয়ার্ড। মঙ্গলবার কুমিল্লায় হ্যাটট্রিক করে জিতিয়েছেন দুই দুইবার পিছিয়ে পড়া মোহামেডানকে। ৩-২ গোলে পুলিশ এফসিকে হারিয়ে ফেডারেশন কাপে শুভ সূচনা করলো সাদাকালোরা। নতুন ক্লাবে বোয়েটেং গোলের খাতা খুললেন হ্যাটট্রিক দিয়ে।

গত ফেডারেশন কাপে মোহামেডান বিদায় নিয়েছিল গ্রুপ পর্ব থেকে। এই বোয়েটেংদের দল রহমতগঞ্জের কাছে প্রথম ম্যাচে হেরে শনির দশা লেগেছিল আলফাজ আহমেদের দলের। এবার সেই বোয়েটেং সাদাকালো সমর্থকদের প্রত্যাশার পরিধি বাড়িয়ে দিলেন দারুণ হ্যাটট্রিক করে। কঠিন গ্রুপে পড়া মোহামেডানের প্রথম ম্যাচের দুর্দান্ত জয় শুরুতেই দলটিকে এগিয়ে রাখলো টেবিলে।

ম্যাচের বয়স ১০ মিনিট না হতেই মোহামেডানের জালে বল পাঠিয়ে চমকে দেন পুলিশের ইসা ফয়সাল। দুই মিনিট পরই স্যামুয়েল বোয়েটেং গোল করে ম্যাচে সমতা আনেন। ৩০ মিনিটে আবার লিড নেয় পুলিশ এফসি। এবার গোল করেন ব্রাজিলের দানিলো। ২-১ গোলে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয়ার্ধ শুরু করে মোহামেডান। দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরুর দুই মিনিটের মধ্যেই আবার সমতা আনেন বোয়েটেং।

৭৩ মিনিটে স্যামুয়েল বোয়েটেং হ্যাটট্রিক করে প্রথমবারের মতো লিড এনে দেন মোহামেডানকে। বাকি সময় ওই লিড ধরে রেখে ৩-২ গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে গত মৌসুমে প্রিমিয়ার লিগ জেতা মোহামেডান।

