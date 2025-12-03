ওলমো–তোরেসে অ্যাতলেতিকোকে হারিয়ে বার্সার চার পয়েন্টের লিড

ওলমো–তোরেসে অ্যাতলেতিকোকে হারিয়ে বার্সার চার পয়েন্টের লিড
পিছিয়ে পড়েও অ্যাতলেতিকো মাদ্রিদকে ৩-১ ব্যবধানে হারিয়েছে বার্সেলোনা। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ক্লাবটির ৭ ম্যাচের জয়ের ধারা থামিয়ে দিলো বার্সা। এই জয়ে দুইয়ে থাকা রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে ৪ পয়েন্টের ব্যবধান বাড়িয়ে নিয়েছে কাতালানরা।
মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) ঘরের মাঠ ক্যাম্প ন্যুতে ম্যাচের ১৯ মিনিটে পিছিয়ে পড়ে স্বাগতিকরা। পরে রাফিনহার গোলে সমতায় ফেরার পর দ্বিতীয়ার্ধে ব্যবধান বাড়ান দানি ওলমো। অতিরিক্ত সময়ে ফেরান তোরেসের গোলে ৩-১ ব্যবধানের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে বার্সেলোনা।
ম্যাচের ১৯ মিনিটে অ্যাতলেতিকো মাদ্রিদই প্রথমে এগিয়ে গিয়েছিল। ১৯ মিনিটে বার্সার অফসাইডের ফাঁদকে ভেঙে অ্যালেক্স বাইয়েনা এগিয়ে নেন দলকে। প্রথমে রেফারি সেটিকে অফসাইড দিলেও পরে ভিএআর যাচাই করে সিদ্ধান্ত বদল করেন।
৭ মিনিট পর পেদ্রির পাস থেকে প্রতিপক্ষের গোলকিপারকে কাটিয়ে রাফিনহা গোল করে ম্যাচে সমতা ফিরিয়ে আনেন। পেনাল্টি থেকে ব্যবধান বাড়ানোর সহজ সুযোগ হাতছাড়া করেন রবার্ট লেওয়ানডস্কি। তিনি শট নেন পোস্টের অনেক ওপরে। প্রথমার্ধের খেলা থাকে ১-১ সমতায়।
দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচের ৬৫ মিনিটে দানি ওলমো ব্যবধান দ্বিগুণ করলে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে যায় স্বাগতিকরা। লেওয়ানডস্কি পেনাল্টি মিস করলেও গোলে সহায়তা করেন ওলমোকে। তবে গোলটি করে শারীরিকভাবে স্বস্তিতে ছিলেন না ওলমো। চোট পেয়ে ছেড়েছেন মাঠ এরপরই।
অতিরিক্ত সময়ের সপ্তম মিনিটে ফেরান তোরেস গোল করে বন্ধ করে দেন অ্যাতলেতিকো মাদ্রিদের ম্যাচে ফেরার পথ। অ্যালেক্স বালদের ক্রসকে কাজে লাগান তিনি। ফলে ৩-১ ব্যবধানে জয় নিয়েই মাঠ ছাড়ে স্বাগতিকরা।
১৫ ম্যাচে ১২ জয় ও এক ড্রয়ে ৩৭ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে বার্সেলোনা। ৪ পয়েন্ট কম নিয়ে দুই নম্বরে রিয়াল মাদ্রিদ, একটি ম্যাচ অবশ্য কম খেলেছে তারা।
আইএন/জেআইএম