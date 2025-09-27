এশিয়ান কাপ
আফঈদাদের প্রস্তুতির রোডম্যাপ ঘোষণা করলেন কিরণ
এশিয়ান কাপ সামনে রেখে প্রস্তুতির অংশ হিসেবে ২০ দিনের বিশেষ ক্যাম্প করতে চট্টগ্রামে গেছেন নারী ফুটবলাররা। শনিবার বিকেলে ২৯ ফুটবলার নিয়ে ইংলিশ কোচ পিটার বাটলার আকাশপথে চট্টগ্রাম গেছেন।
ক্যাম্পের জন্য পিটার বাটলার ডেকেছিলেন ৪৩ ফুটবলার। তবে শুরু থেকেই সবাইকে পাচ্ছেন না। তার তালিকার ১০ জন আছেন ভুটানে। চারজন থাকছেন অনূর্ধ্ব-১৭ দলের সাথে। চট্টগ্রাম থেকে দল ঢাকায় ফিরবে ১৭ অক্টোবর। পরের দিন ভুটান থেকে ফিরে ক্যাম্পে যোগ দেবেন ঋতুপর্ণা চাকমা, তহুরা খাতুন, মনিকা চাকমা, মারিয়া মান্দা, শামসুন্নাহার, শামসুন্নাহার জুনিয়র, শিউলি আজিম, নিলুফার নিলা, রুপনা চাকমা ও স্বপ্না রানী।
আগামী বছর মার্চের এশিয়ান কাপ ও এপ্রিলের অনূর্ধ্ব-২০ এশিয়ান সামনে রেখে বাংলাদেশের মেয়েদের প্রস্তুতি কিভাবে হবে তা শনিবার বিস্তারিত জানিয়েছেন বাফুফের নারী উইংয়ের চেয়ারপার্সন মাহফুজা আক্তার কিরণ। তিনি বলেছেন, 'চট্টগ্রাম থেকে মেয়েরা ঢাকায় ফেরার পর তিনচারদিন পূর্ণ দল নিয়ে অনুশীরন করবেন পিটার। ২১ অক্টোবর দল চলে যাবে থাইল্যান্ডে। সেখানে দুটি ফিফা প্রীতি ম্যাচ খেলবে ২৫ ও ২৮ অক্টোবর।'
থাইল্যান্ড থেকে ঢাকায় ফিরে আফঈদাদের প্রস্তুতি শুরু হবে নভেম্বর-ডিসেম্বর উইন্ডোতে ঢাকায় অনুষ্ঠিত্য আমন্ত্রণমূলক ত্রিদেশীয় টুর্নামেন্টের। বাংলাদেশ ও আজারবাইজান খেলবে এই টুর্নামেন্টে। তৃতীয় দল হিসেবে ছিল ভিয়েতনাম। তারা আসতে পারবে না বলে বাফুফে বিকল্প দেশের খোঁজে রয়েছে।
এশিয়ান কাপের আগে জাপানে কিছুদিন ট্রেনিং করার পরিকল্পনা ছিল বাফুফের। তবে সেই সফর হচ্ছে না। মাহফুজা আক্তার কিরণ জানিয়েছেন, 'জাপান আমাদের সময় দিয়েছিল ২০ থেকে ৩০ নভেম্বর। এ সময়ের মধ্যে আমরা যেহেতু ঢাকায় ত্রিদেশীয় টুর্নামেন্ট করবো তাই ওই সময়ের মধ্যে আমরা যেতে পারছি না বলে ওই সফর বাতিল করেছি।'
এশিয়ান কাপের প্রস্তুতির মধ্যেই ১৫ ডিসেম্বর থেকে নারী ফুটবল লিগ শুরু হওয়ার কথা। লিগ শুরু হলে ক্যাম্পের ফুটবলারদের অংশ নেওয়া প্রসঙ্গে মাহফুজা আক্তার কিরণ বলেছেন, 'এশিয়ান কাপের ক্যাম্পের যে ফুটবলাররা লিগে খেলবেন, তারা থাকবেন ক্যাম্পেই। আমাদের চিন্তাভাবনা ওই খেলোয়াড়দের ক্লাবের ক্যাম্পে ছাড়া হবে না। বাফুফের ক্যাম্প থেকে ম্যাচের দিনে খেলে আসবে।'
আরআই/এমএমআর/জেআইএম