সাফ ক্লাব নারী চ্যাম্পিয়নশিপ
নাসরিন স্পোর্টসের প্রথম প্রতিপক্ষ নেপালের এপিএফ
দক্ষিণ এশিয়ার ফুটবলে যোগ হচ্ছে আরেকটি অধ্যায়। আগামী ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত হবে সাফ ক্লাব নারী চ্যাম্পিয়নশিপ। অভিষেক আসরটি বসবে নেপালের কাঠমান্ডুতে আগামী ৫ থেকে ২০ ডিসেম্বর। বাংলাদেশ নারী লিগের সর্বশেষ চ্যাম্পিয়ন নাসরিন স্পোর্টস একাডেমি।
দক্ষিণ এশিয়ার ৫ দেশের শীর্ষ ৫ টি ক্লাব খেলবে এই চ্যাম্পিয়নশিপে। প্রথম আসরে থাকছে না শ্রীলংকা ও মালদ্বীপের ক্লাব। নাসরিন ছাড়া অন্য চার ক্লাব হচ্ছে ভারতের ইস্টবেঙ্গল, ভুটানের ট্রান্সপোর্ট ইউনাইটেড, নেপালের এপিএফ ক্লাব ও পাকিস্তানের করাচি সিটি।
সোমবার লিগের ফিকশ্চার চূড়ান্ত হয়েছে। পাঁচ ক্লাব লিগ ভিত্তিতে খেলবে। লিগ ভিত্তিতে খেলার পর ২০ ডিসেম্বর হবে টেবিলের শীর্ষ দুই দলের মধ্যে হবে ফাইনাল। কাঠমান্ডুতে লিগের প্রথম দিনেই মাঠে নামবে বাংলাদেশের চ্যাম্পিয়ন নাসরিন স্পোর্টস একাডেমি। প্রতিপক্ষ নেপালের এপিএফ ক্লাব।
নাসরিন স্পোর্টস একাডেমির দ্বিতীয় ম্যাচ ৮ ডিসেম্বর করাচি সিটি এফসির বিপক্ষে, তৃতীয় ম্যাচ ১৪ ডিসেম্বর ভারতের ইস্টবেঙ্গলের বিপক্ষে ও চতুর্থ ম্যাচ ১৭ ডিসেম্বর ভুটানের ট্রান্সপোর্ট ইউনাইটেডের বিপক্ষে।
নারী লিগের সর্বশেষ আসরে নাসরিন স্পোর্টস একাডেমির চ্যাম্পিয়ন দলের সদস্য ছিলেন জাতীয় দলের প্রায় সব খেলোয়াড়। সাবিনা, ঋতুপর্ণা, সানজিদা, কৃষ্ণা, মাসুরাসহ যারা চ্যাম্পিয়ন দলের সদস্য ছিলেন তাদের সবাইকে সাফ ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপে খেলার জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে ক্লাব থেকে।
‘আমাদের ক্লাব চ্যাম্পিয়ন হয়েছে যাদের পরিশ্রমে তাদের সবাইকে আমি নেপালে ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ খেলার জন্য প্রস্তাব দিয়েছি। যারা খেলতে চায় তারা যেন আগামী দুই-তিন দিনের মধ্যে আমাদের জানায় সেই অনুরোধও করেছি। এখন দেখি কে কে খেলতে ইচ্ছুক’- সোমবার বলেছেন নাসনির স্পোর্টস একাডেমির সাধারণ সম্পাদক নাসরিন আক্তার বেবী।
২০২৩-২৪ মৌসুমে আগের তিনবারের চ্যাম্পিয়ন বসুন্ধরা কিংস দল গঠণ না করলে ওই দলের সব খেলোয়াড় নিয়ে শক্তিশালী দল গড়েছিল নাসরিন স্পোর্টস একাডেমি। ফেবারিট হিসেবেই তারা চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল অপরাজিত থেকে।
