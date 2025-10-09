  2. খেলাধুলা

১৮ বছর বয়সেই বিশ্বকাপ স্বপ্নে বিভোর আর্জেন্টাইন তারকা

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:১৫ পিএম, ০৯ অক্টোবর ২০২৫
১৮ বছর বয়সেই বিশ্বকাপ স্বপ্নে বিভোর আর্জেন্টাইন তারকা

বয়সটা মাত্র ১৮ পেরিয়েছে। এরই মধ্যে আর্জেন্টিনার আইকনিক ১০ নাম্বার জার্সি গায়ে উঠে গেছে ফ্রাঙ্কো মাস্তান্তুয়ানোর। বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের শেষ ম্যাচে ইকুয়েডরের বিপক্ষে খেলেননি লিওনেল মেসি। যে কারণে কোচ লিওনেল স্কালোনি মিডফিল্ডার মাস্তান্তুয়ানোর শরীরেই জড়িয়ে দিলেন মেসির ১০ নাম্বার জার্সিটা। এ দিয়ে একটা বিষয়ই স্পষ্ট হলো, আরও অনেক বড় তারকা থাকলেও ভবিষ্যতে ১০ নাম্বার জার্সির ঐতিহ্য বহন করতে হবে এই তরুণ রিয়াল মাদ্রিদ তারকাকেই।

স্বাভাবিকভাবেই মাদত্র ১৮ বছর বয়সে আর্জেন্টিনা এবং রিয়াল মাদ্রিদ ভক্তদের নজরে পড়েছেন ফ্রাঙ্কো। দ্রুতই ফুটবল দুনিয়ার আলোচনায় উঠে এসেছেন আর্জেন্টিনার এই তরুণ মিডফিল্ডার। মাত্র ১৮ বছর বয়সেই তিনি এখন রিয়াল মাদ্রিদ এবং আর্জেন্টিনা জাতীয় দলে নিয়মিত মুখ। শুধু তাই নয় এখন তার চোখ এখন ২০২৬ সালের ফিফা বিশ্বকাপে।

ইএসপিএনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মাস্তান্তুয়ানো বলেন, ‘এটা আমার জন্য একটি স্বপ্ন হবে। আমি কঠোর পরিশ্রম করছি, যেন ২০২৬ বিশ্বকাপে জায়গা করে নিতে পারি। ধাপে ধাপে এগোচ্ছি। ১৮ বছর বয়সে বিশ্বকাপে খেলা— এটা অবিশ্বাস্য এক স্বপ্ন। আমি দলে খুব স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছি, আর আমার লক্ষ্য একটাই— বিশ্বকাপে খেলা।’

আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি এরইমধ্যেই এই তরুণকে জাতীয় দলে যুক্ত করে বাজিয়ে দেখেছেন। বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের শেষ দুই ম্যাচের দলে ছিলেন এবং এখনও পর্যন্ত আর্জেন্টিনার হয়ে তিনটি ম্যাচে খেলেছেন। চিলির বিপক্ষে ৫ জুনের ১-০ গোলের জয়ে তিনি প্রথম একাদশে মাঠে নামেন।

মাস্তান্তুয়ানো বলেন, ‘নম্বর ১০ জার্সি পরা এক অবিশ্বাস্য অনুভূতি। এটা লিও আর ম্যারাডোনার জার্সি— সবচেয়ে বিশেষ নম্বর। আমি সেটা আশা করিনি। এটা ছিল এক অনন্য মুহূর্ত। যখন ড্রেসিংরুমে গিয়ে নিজের লকারে নাম দেখলাম, ভেবেছিলাম কেউ মজা করছে! কিন্তু না, এটা ছিল বাস্তব।’

তরুণ এই তারকা জানান, তিনি ২০২২ সালের বিশ্বকাপ জয়ের স্মৃতি এখনো নিজের শরীরে বহন করেন— ‘আমি ২০২২ সালের বিশ্বকাপ ফাইনালের তারিখটা শরীরে ট্যাটু করিয়েছি। কারণ এটা শুধু আর্জেন্টিনার জন্য নয়, বরং লিওর সেই কঠিন পথচলার প্রতীক। এখন তার সঙ্গে একই দলে খেলা এক অনন্য অভিজ্ঞতা।’

বর্তমানে রিয়াল মাদ্রিদে তিনি ডান উইংয়ে নিয়মিত খেলছেন, যদিও জাতীয় দলে তার ভূমিকা কিছুটা ভিন্ন। ‘আমি ডানদিকে বা মাঝখানে খেলতে পছন্দ করি,’ বলেন মাস্তান্তুয়ানো। ‘তবে প্রয়োজনে সেন্টার-ব্যাক হয়েও খেলব!’— হাসতে হাসতে যোগ করেন তিনি।

আর্জেন্টিনা এবং রিয়াল মাদ্রিদে খেলার পার্থক্যা তুলে ধরে মাস্তান্তুয়ানো বলেন, ‘রিয়াল মাদ্রিদে আমরা তুলনামূলকভাবে বেশি সরাসরি ফুটবল খেলি, আর আর্জেন্টিনায় বল দখলে রাখার ফুটবলই বেশি।’

ভেনেজুয়েলা ও পুয়ের্তো রিকোর বিপক্ষে আর্জেন্টিনার যে দুটি প্রীতি ম্যাচ রয়েছে, সেখানে আলবিসেলেস্তেদের দলে রয়েছেন মাস্তান্তুয়ানো। মাত্র ১৮ বছর বয়সেই জাতীয় দলের নম্বর ১০ জার্সি পরা এবং রিয়াল মাদ্রিদে নিয়মিত হওয়া— সব মিলিয়ে ফ্রাঙ্কো মাস্তান্তুয়ানো এখন আর্জেন্টিনার ফুটবলের ভবিষ্যতের সবচেয়ে বড় আশার নাম।

আইএইচএস/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।