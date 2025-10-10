১৭ মিনিটের ঝড়ে ওয়েলসকে উড়িয়ে দিলো ইংল্যান্ড

১৭ মিনিটের ঝড়ে ওয়েলসকে উড়িয়ে দিলো ইংল্যান্ড
দারুণ ছন্দে থাকা ইংল্যান্ড আরেকটি আক্রমণাত্মক প্রদর্শনী উপহার দিলো ওয়েম্বলিতে। ফিফা প্রীতি ম্যাচে ওয়েলসকে ৩-০ ব্যবধানে উড়িয়ে দিয়েছে থমাস টুখেলের দল।
বিশ্বকাপ বাছাইয়ে গত সেপ্টেম্বর সার্বিয়াকে ৫–০ গোলে হারিয়ে টুখেল যুগের সেরা জয় পেয়েছিল ইংল্যান্ড। সেই জয়ের নায়কদেরই আবার একাদশে রাখেন কোচ এবং তারা প্রতিদান দেন দুর্দান্ত ফুটবলে।
ম্যাচে ১৭ মিনিটের ঝড়ে ওয়েলসকে এলোমেলো করে দেয় ইংল্যান্ড। প্রথম ২০ মিনিটেই তিন গোল তুলে নেয় তারা।
মাত্র ৩ মিনিটেই অ্যাস্টন ভিলার তরুণ ফরোয়ার্ড মরগান রজার্স মার্ক গুহির ক্রস থেকে গোল করে দলকে এগিয়ে নেন। এর আট মিনিট পরই একই ক্লাবের আরেক খেলোয়াড় অলি ওয়াটকিন্স ইনজুরিতে থাকা অধিনায়ক হ্যারি কেইনের জায়গায় সুযোগ পেয়ে কাছ থেকে গোল করে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন।
এরপর আসে ম্যাচের সেরা মুহূর্ত। বুকায়ো সাকা দারুণ বাঁ পায়ের শটে ওয়েলস গোলরক্ষক কার্ল ডারলোকে পরাস্ত করে স্কোরলাইন ৩–০ করেন।
দ্বিতীয়ার্ধে রজার্সের শট পোস্টে লেগে ফিরে আসে। এরপর ইংল্যান্ড কিছুটা গতি হারালেও জয় ছিল পুরোপুরি নিশ্চিত। ওয়েলস কিছুটা ভালো খেললেও বড় ব্যবধান কমাতে পারেনি।
আগামী মঙ্গলবার রিগায় লাটভিয়ার বিপক্ষে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের পরের ম্যাচ খেলবে ইংল্যান্ড, অন্যদিকে ওয়েলস সোমবার কার্ডিফে মুখোমুখি হবে বেলজিয়ামের।
এমএমআর/এএসএম