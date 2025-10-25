প্রীতি ফুটবল ম্যাচে ৩-০ গোলে হারলো উপদেষ্টাদের দল
বাংলাদেশ সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ ও ঢাকায় অবস্থানরত বিভিন্ন দূতাবাস ও হাই কমিশনের কূটনীতিকদের নিয়ে তিন প্রীতি ফুটবল ম্যাচ সিরিজের দ্বিতীয়টি অনুষ্ঠিত হয়েছে শনিবার ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে।
গত জুনে অনুষ্ঠিত সিরিজের প্রথম ম্যাচে ১-০ গোলে জিতেছিল উপদেষ্টা পরিষদ। দ্বিতীয় ম্যাচে আজ কূটনীতিকরা ৩-০ গোলে জিতে সিরিজে সমতা এনেছেন। সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচটি হবে ডিসেম্বরে।
উপদেষ্টা পরিষদের দলের হয়ে খেলেছেন আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল, তথ্য উপদেষ্টা মাহফুজ আলম এবং যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। ম্যাচ শেষে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।
আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল বলেছেন, ‘প্রথম ম্যাচে আমরা জিতেছিলাম। এ ম্যাচে কূটনীতিকরা জিতেছেন। আমরা এ ম্যাচটিকে খুবই হালকাভাবে নিয়েছিলাম। আমাদের দলের নিয়মিত খেলোয়াড়দের কয়েকজন অনুপস্থিত ছিলেন। আমরা কোনো অনুশীলনও করি নাই। ওদের খেলা দেখে বুঝেছি তারা প্রচণ্ড প্র্যাকিটস করে এসেছেন। ডিসেম্বরে তৃতীয় ম্যাচ হবে। ইনশাল্লাহ তৃতীয় ম্যাচ আমরা জিতবো।’
যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজিব ভূঁইয়া বলেছেন, ‘এ ম্যাচে আমাদের প্রস্তুতি ভালো ছিল না। আগের ম্যাচ হারার কারণে প্রতিপক্ষ খুবই সিরিয়াসলি খেলেছে। আশা করি সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচ আমরা জিতবো।’
