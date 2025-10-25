বার্সা ছেড়ে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে আর ফিরতে চান না রাশফোর্ড

বার্সা ছেড়ে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে আর ফিরতে চান না রাশফোর্ড
ধারে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড থেকে এক মৌসুমের জন্য স্পানিশ ক্লাব বার্সেলোনায় খেলতে এসেছেন মার্কাস রাশফোর্ড। তবে বার্সায় আরা পর আর ম্যানইউতে ফিরে যেতে চান না এই ইংলিশ তারকা। সরাসরি তিনি নিজের ইচ্ছের কথা জানিয়েছেন যে, বার্সেলোনাতেই থেকে যেতে চান।
ইএসপিএনকে দেওয়া এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকারে রাশফোর্ড বলেন, ‘ওহ হ্যাঁ, নিশ্চিতভাবে বলতে পারি— আমি বার্সেলোনাতেই থাকতে চাই। আমি এখানে দারুণ উপভোগ করছি। ফুটবলপ্রেমীদের জন্য বার্সেলোনা এমন একটি ক্লাব, যার ইতিহাসে বিশাল ভূমিকা রয়েছে। এই ক্লাবের জার্সি পরা আমার জন্য এক বিরাট সম্মান।’
ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের একাডেমি থেকে উঠে আসা রাশফোর্ড বলেন, ‘আমার একটা পরিবর্তন দরকার ছিল। আমি ইউনাইটেডে ছোটবেলা থেকেই ছিলাম, কিন্তু এখন সময় এসেছে নতুন চ্যালেঞ্জ নেওয়ার।’
বার্সেলোনা রাশফোর্ডকে স্থায়ীভাবে দলে নেওয়ার সুযোগ পাবে আগামী গ্রীষ্মে। যদিও তার বর্তমান চুক্তি ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সঙ্গে ২০২৮ সাল পর্যন্ত, তবে তিনি আর পুরনো ক্লাবের জার্সিতে মাঠে নামতে চাইছেন না।
এখন বার্সেলোনা লা লিগা তালিকায় রিয়াল মাদ্রিদের চেয়ে দুই পয়েন্ট পিছিয়ে, সামনে রয়েছে (রোববার) বহুল প্রতীক্ষিত এল ক্লাসিকো। রাশফোর্ড বলেন, ‘আমার মূল লক্ষ্য একটাই— ম্যাচ জেতা। এ কারণেই আমি এই ক্লাবে যোগ দিয়েছি এবং ক্লাবও সেটিই চায়। এখানে প্রতিটি খেলোয়াড়ের মধ্যে জয়ের মানসিকতা প্রবল।’
নতুন সতীর্থদের মধ্যে যারা তাকে সবচেয়ে মুগ্ধ করেছেন, তাদের নামও জানিয়েছেন রাশফোর্ড। ‘অনেক খেলোয়াড়ের আলাদা আলাদা গুণ আছে, তবে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ হয়েছি লামিনে ইয়ামাল আর পেদ্রির খেলায়। আমি জানতাম পেদ্রি ভালো; কিন্তু প্রতিদিন তার সঙ্গে অনুশীলন করলে বোঝা যায়, সে কতটা অসাধারণ।’
পেদ্রি সম্পর্কে তিনি আরও বলেন, ‘তার খেলার বোঝাপড়া অসাধারণ। প্রথম দিন থেকেই তার গেম সেন্সই তাকে আলাদা করেছে। বলের উপর নিয়ন্ত্রণ, ড্রিবলিং— সব কিছুতেই সে অনন্য। খুব কমই বল হারায় সে। দলে পেদ্রির উপস্থিতি বিশাল এক ইতিবাচক দিক। পেদ্রি ভালো খেললে, দলের গোল পাওয়ার সম্ভাবনাও বেড়ে যায়।’
আইএইচএস/