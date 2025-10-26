  2. খেলাধুলা

টিভিতে আজকের খেলা, ২৬ অক্টোবর ২০২৫

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৪৪ এএম, ২৬ অক্টোবর ২০২৫
টিভিতে আজকের খেলা, ২৬ অক্টোবর ২০২৫

ক্রিকেট
প্রথম ওয়ানডে
নিউজিল্যান্ড-ইংল্যান্ড
সকাল ৭টা, টি স্পোর্টস ও সনি স্পোর্টস ১

জাতীয় ক্রিকেট লিগ
সিলেট-ময়মনসিংহ
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি

ঢাকা-রংপুর
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি

খুলনা-বরিশাল
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি

চট্টগ্রাম-রাজশাহী
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি

নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ
ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ড
বেলা ১১-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ১

বাংলাদেশ-ভারত
বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ১

ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
আর্সেনাল-প্যালেস
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস ১ ও ২

অ্যাস্টন ভিলা-ম্যান সিটি
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস ১ ও ২

এভারটন-টটেনহাম
রাত ১০-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ১ ও ২

লা লিগা: এল ক্লাসিকো
রিয়াল মাদ্রিদ-বার্সেলোনা
রাত ৯-১৫ মি., বিগিন অ্যাপ

এমএমআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।