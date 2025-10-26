টিভিতে আজকের খেলা, ২৬ অক্টোবর ২০২৫
ক্রিকেট
প্রথম ওয়ানডে
নিউজিল্যান্ড-ইংল্যান্ড
সকাল ৭টা, টি স্পোর্টস ও সনি স্পোর্টস ১
জাতীয় ক্রিকেট লিগ
সিলেট-ময়মনসিংহ
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি
ঢাকা-রংপুর
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি
খুলনা-বরিশাল
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি
চট্টগ্রাম-রাজশাহী
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ
ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ড
বেলা ১১-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ১
বাংলাদেশ-ভারত
বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ১
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
আর্সেনাল-প্যালেস
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস ১ ও ২
অ্যাস্টন ভিলা-ম্যান সিটি
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস ১ ও ২
এভারটন-টটেনহাম
রাত ১০-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ১ ও ২
লা লিগা: এল ক্লাসিকো
রিয়াল মাদ্রিদ-বার্সেলোনা
রাত ৯-১৫ মি., বিগিন অ্যাপ
এমএমআর/এমএস