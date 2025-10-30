ভিনিসিয়ুসের নতুন প্রেম, নেইমারের পুরনো ভিডিও নিয়ে তোলপাড়

ভিনিসিয়ুসের নতুন প্রেম, নেইমারের পুরনো ভিডিও নিয়ে তোলপাড়
রিয়াল মাদ্রিদ কোচ জাবি আলোনসোর সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়েন চলছে ব্রাজিল তারকা ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের। সর্বশেষ এল ক্ল্যাসিকোয় ২০ মিনিট বাকি থাকতে ভিনিকে তুলে নেন কোচ আলোনসো। এটা মেনে নিতে পারেননি এই ব্রাজিল তারকা। মাঠেই প্রতিক্রিয়া দেখান। আবার এ ঘটনা নিয়ে তিনদিন পর ক্ষমাও প্রার্থনা করেছেন তিনি।
এসব ঘটনার মধ্যেই নতুন খবর ভিনিসিয়ুসকে নিয়ে। নতুন প্রেমে মজেছেন রিয়াল মাদ্রিদের এই তারকা। ব্রাজিলিয়ান ইনফ্লুয়েন্সার ভার্জিনিয়া ফনসেকার সঙ্গে সম্পর্ক প্রকাশ্যে আনার ঘোষণা দিয়েছেন ভিনিসিয়ুস।
দু’জনই নিজেদের সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইলে একসঙ্গে একটি ঘনিষ্ঠ ছবি শেয়ার করেছেন, যা মুহূর্তের মধ্যেই ভাইরাল হয়ে পড়ে। ছবিতে দেখা যায়, দু’জনের চোখেমুখে ভালোবাসা ও একে অপরের প্রতি আত্মবিশ্বাসের ছাপ।
তবে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের জগতে পুরনো স্মৃতি সহজে হারিয়ে যায় না। ভিনিসিয়ুস–ভার্জিনিয়ার সম্পর্ক প্রকাশের পরই নতুন করে ভাইরাল হয়েছে একটি পুরনো ভিডিও, যেখানে দেখা যায় ভার্জিনিয়া অন্যদের সঙ্গে এক অনুষ্ঠানে নেইমারের সামনে নাচছেন। ভিডিওটি নতুন করে প্রকাশ পাওয়ার পর অনেকে নানা রকম ধারণা দিতে শুরু করেছেন।
এই জল্পনা আরও বাড়িয়েছে নেইমার ও ভিনিসিয়ুসের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব, যা ফুটবল বিশ্বে সুপরিচিত। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, ভিডিওটি কি শুধুই এক পুরনো মজার মুহূর্ত, নাকি এর পেছনে ছিল অন্য কোনো গল্প? কেউ কেউ আবার মজা করে বলছেন, ‘নেইমারের এক্স এখন ভিনিসিউসের ভালোবাসা!’ — যদিও এ নিয়ে কোনো বাস্তব প্রমাণ বা প্রতিক্রিয়া মেলেনি।
এখন পর্যন্ত জানা গেছে, ভার্জিনিয়া ও ভিনিসিয়ুসের সম্পর্ক একেবারেই নতুন এবং তারা দু’জনই বর্তমানে একে অপরের প্রতি সম্পূর্ণ মনোযোগী। নেইমারের সঙ্গে তার পুরনো ভিডিওটিকে শুধুই অতীতের একটি স্মৃতি হিসেবেই দেখা উচিত বলে মনে করছেন অনেক ভক্ত।
এই ঘটনা আবারও প্রমাণ করেছে যে, ডিজিটাল যুগে কোনো কিছুই সত্যিকার অর্থে মুছে যায় না। পুরনো এক ভিডিও, যা একসময় তুচ্ছ বলে মনে হতো, নতুন প্রেক্ষাপটে আবারও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হতে পারে — বিশেষ করে যখন এতে জড়িয়ে পড়েন নেইমার, ভিনিসিয়ুস জুনিয়র ও ভার্জিনিয়ার মতো জনপ্রিয় মুখ।
আইএইচএস/