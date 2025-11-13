বিশ্বকাপ নিশ্চিত হলো যাদের, আর বাকি কয়টি?

বিশ্বকাপ নিশ্চিত হলো যাদের, আর বাকি কয়টি?
বিশ্বকাপ ফুটবল-২০২৬ আর খুব বেশি বাকি নেই। ২০২৬ সালের জুনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত হবে আগামী বিশ্বকাপ। সে হিসেবে সর্বোচ্চ ৮ মাস বাকি। যেখনে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ৪৮টি দল বিশ্বকাপে অংশ নিতে যাচ্ছে।
২০২৬ বিশ্বকাপে এরই মধ্যে খেলা নিশ্চিত করে ফেলেছে বেশ কিছু দেশ। এখনও ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার দেশগুলো নিশ্চিত হতে পারেনি, কারা পাচ্ছে আগামী বিশ্বকাপের টিকিট।
বিশ্বকাপে জায়গা নিশ্চিতে লড়াই শুরু হয়েছে ২০২৩ সালের অক্টোবর মাস থেকে। যা শুরু হয় এশিয়ান (এএফসি) দেশগুলোর ম্যাচ দিয়ে। এরই মধ্যে বাছাইপর্ব প্রায় শেষদিকে হলেও ৪৮ দলের পূর্ণ তালিকা জানতে অপেক্ষা করতে হবে আরো কিছু সময়।
ইতোমধ্যেই আফ্রিকা, এশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা, ওশেনিয়া অঞ্চলের দলগুলো নিশ্চিত হয়ে গেছে। ৪৮ দেশের মধ্যে ২৫ দেশ নিশ্চিত করেছে বিশ্বকাপে তাদের স্থান। তবে ইউরোপ অঞ্চলের ১৬ দলের মধ্যে জায়গা নিশ্চিত করেছে মাত্র একটি দল, ইংল্যান্ড। ৪৮ দলের মধ্যে স্বাগতিক তিন দেশ বাছাইপর্ব ছাড়াই নিশ্চিত করেছে মূলপর্বে তাদের অবস্থান।
বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) রাতে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে মাঠে নামবে কোয়ালিফাই করতে ২ পয়েন্ট দূরে থাকা পর্তুগাল। এরপর ১৬ নভেম্বর খেলবে আর্মেনিয়ার বিপক্ষে। আয়ারল্যান্ডকে আজ হারাতে পারলেই বিশ্বকাপে খেলা নিশ্চিত করে ফেলবে রবার্তো মার্তিনেজের শিষ্যরা।
আজ রাতে মাঠে নামবে ফ্রান্সও। তাদের প্রতিপক্ষ ইউক্রেন। জয় পেলে বর্তমান রানার্সআপদেরও বিশ্বকাপে জায়গা নিশ্চিত হয়ে যাবে। হেরে গেলেও গোল ব্যবধানের ১৬ নভেম্বর ঘরের মাঠে আজারবাইজানের বিপক্ষে ম্যাচে এগিয়ে থাকবে তারা। ফ্রান্সের ৪ ম্যাচে পয়েন্ট ১০ ও গোল ব্যবধান ৬।
ইতালি খেলবে মলদোভার বিপক্ষে। তবে সুবিধাজনক অবস্থানে নেই চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। মলদোভার বিপক্ষে জয় পেলেও গ্রুপে ১৮ পয়েন্ট ও ২৬ গোল ব্যবধান নিয়ে এগিয়ে থাকা নরওয়ে এস্তোনিয়ার বিপক্ষে জয় পেলে বিপদ বাড়বে ইতালির। প্লে-অফ এড়াতে শেষদিনে ইতালি ও নরওয়ের ম্যাচে বিশাল ব্যবধানে জয় পেতে হবে আজ্জুরিদের।
ইতোমধ্যে যোগ্যতা অর্জন করা ২৫টি দল হলো
ইউরোপ: (১৬টির মধ্যে ১টি): ইংল্যান্ড।
উত্তর ও মধ্য আমেরিকা এবং ক্যারিবীয় অঞ্চল (০/৩): অর্থ্যাৎ একটিও নিশ্চিত হয়নি এখনও।
আফ্রিকা (৯/৯): আলজেরিয়া, কেপ ভার্দে, মিশর, ঘানা, আইভরি কোস্ট, মরক্কো, সেনেগাল, দক্ষিণ আফ্রিকা, তিউনিসিয়া।
এশিয়া (৮/৮): অস্ট্রেলিয়া, ইরান, জাপান, জর্ডান, উজবেকিস্তান, কাতার, দক্ষিণ কোরিয়া, সৌদি আরব।
দক্ষিণ আমেরিকা (৬/৬): আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, কলম্বিয়া, ইকুয়েডর, প্যারাগুয়ে, উরুগুয়ে
ওশেনিয়া (১/১): নিউজিল্যান্ড
আন্তঃকনফেডারেশন প্লে-অফ বিজয়ী (০/২): —
