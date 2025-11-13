শেষ মুহূর্তে গোল হজমে জয় হাতছাড়া বাংলাদেশের

শেষ মুহূর্তে গোল হজমে জয় হাতছাড়া বাংলাদেশের
আবার সেই একই গল্প। ইনজুরি টাইমে গোল হজম। নেপালের বিপক্ষে ফিফা প্রীতি ম্যাচে নিশ্চিত জয় হাতছাড়া হয়েছে শেষ মুহূর্তে গোল খেয়ে। ২-২ ড্র করেছে বাংলাদেশ।
প্রথমার্ধে ১-০ গোলে পিছিয়ে পড়েছিল স্বাগতিকরা। চাপ মাথায় নিয়ে দ্বিতীয়ার্ধ শুরু হতেই স্বাগতিকরা দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ায়। হামজা চৌধুরী দ্রুতই করেন জোড়া গোল। তবে শেষ পর্যন্ত আর জয় পায়নি হ্যাভিয়ের ক্যাবরেরার দল।
দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরুর দ্বিতীয় মিনিটেই বাংলাদেশকে সমতায় ফেরান দলের সবচেয়ে বড় তারকা হামজা দেওয়ান চৌধুরী। ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামের দর্শককের আনন্দের বন্যায় ভাসিয়ে দুর্দান্ত বাইসাইকেল কিকে গোল করেন হামজা। এরপর ৫০ মিনিটে বাংলাদেশ পেনাল্টি পায়। এবারও হামজাই গোল করে দলকে এগিয়ে দেন ২-১ ব্যবধানে।
বাংলাদেশ গোল হজম করেছিল ২৯ মিনিটে রক্ষণভাগের ভুলের কারণে। নেপালের রোহিত চাঁদ বক্সের বাইরে থেকে শট নিয়ে গোল করেন। দ্বিতীয়ার্ধে জুনিয়র সোহেল রানাকে বসিয়ে শামিত সোমকে মাঠে নামান কোচ হ্যাবিয়ের ক্যাবরেরা।
ভালোয় ভালোয় ম্যাচটা শেষ হতে যাচ্ছিল। ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে থাকায় শেষদিকে হামজা চৌধুরীকে তুলে নেন কোচ। এরপরই ইনজুরি সময়ে কর্নার থেকে বল পেয়ে ব্যাক হিলে গোলরক্ষক মিতুল মারমাকে পরাস্থ করেন নেপালের অনন্ত তামাং। শেষ মুহূর্তে জয় হাতছাড়া হয় বাংলাদেশের।
আরআই/এমএমআর