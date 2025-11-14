  2. খেলাধুলা

২২ বছরে প্রথম লাল কার্ড, বিশ্বকাপে নিষেধাজ্ঞার ঝুঁকিতে রোনালদো

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৫৫ এএম, ১৪ নভেম্বর ২০২৫
পর্তুগালের হয়ে গত ২২ বছরে ২২৫ ম্যাচ খেলেছেন। আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে এর আগে কখনও লাল কার্ড দেখেননি ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। এবার যেটা দেখলেন।

বৃহস্পতিবার রাতে বিশ্বকাপ বাছাই ম্যাচে আয়ারল্যান্ড চমক দেখিয়ে পর্তুগালকে ২-০ ব্যবধানে হারিয়েছে। এই ম্যাচেই প্রতিপক্ষ এক খেলোয়াড়কে কনুই মেরে লাল কার্ড দেখেছেন রোনালদো, যা তাকে বিশ্বকাপ ম্যাচে নিষেধাজ্ঞার ঝুঁকিতে ফেলেছে।

পর্তুগালের সেরা তারকা রোনালদো আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচে দ্বিতীয়ার্ধে ডিফেন্ডার দারা ও’শেরাকে কনুই দিয়ে আঘাত করেন। প্রথমে হলুদ কার্ড দেখানো হলেও ভিডিও রিভিউর পর সিদ্ধান্তটি লাল কার্ডে উন্নীত হয়।

আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে এটি রোনালদোর প্রথম লাল কার্ড। তবে সব মিলিয়ে এটি তার ১২তম লাল কার্ড; সর্বশেষ লাল কার্ডটি তিনি আল নাসরের হয়ে আল হিলালের বিপক্ষে পেয়েছিলেন।

৪০ বছর বয়সী রোনালদোর এই আচরণ তাকে আসন্ন বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে নিষেধাজ্ঞার ঝুঁকিতে ফেলেছে, যদি পর্তুগাল বাছাইপর্বে উত্তীর্ণ হয়। মাঠ ছাড়ার সময় আয়ারল্যান্ড সমর্থকদের বিদ্রূপের জবাবে রোনালদোকে ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে হাততালি ও থাম্বস-আপ দিতে দেখা যায়।

কী বলে ফিফার নিয়ম?
ফিফার শৃঙ্খলা বিধি অনুযায়ী, গুরুতর ফাউলের জন্য কমপক্ষে দুই ম্যাচ নিষেধাজ্ঞা। সহিংস আচরণ বা কনুই মারার মতো আক্রমণাত্মক কাজের জন্য কমপক্ষে তিন ম্যাচ নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার নিয়ম রয়েছে।

এই নিষেধাজ্ঞা কেবল প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে কার্যকর হবে; প্রস্তুতি ম্যাচে নয়। ফলে রোনালদো পর্তুগালের বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ মিস করতে পারেন বলেই শঙ্কা দেখা দিয়েছে।

রোনালদো ইতোমধ্যে ঘোষণা দিয়েছেন যে তিনি টানা ষষ্ঠ বিশ্বকাপ খেলতে চান। আগামী ৫ ডিসেম্বর ওয়াশিংটন ডিসিতে অনুষ্ঠিত হবে ২০২৬ বিশ্বকাপের ড্র।

গ্রুপ এফ–এ পর্তুগাল বর্তমানে ১০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে; হাঙ্গেরি দুই পয়েন্ট পিছিয়ে। ৭ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে আয়ারল্যান্ড।

