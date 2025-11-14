  2. খেলাধুলা

এমবাপের ৪০০, ইউক্রেনকে উড়িয়ে বিশ্বকাপে ফ্রান্স

প্রকাশিত: ১০:১৪ এএম, ১৪ নভেম্বর ২০২৫
কিলিয়ান এমবাপের মাইলফলকের রাত। করলেন জোড়া গোল। তার দুর্দান্ত নৈপুণ্যে ভর করেই ২০২৬ বিশ্বকাপের টিকিট কাটলো ফ্রান্স। ইউক্রেনকে ৪-০ ব্যবধানে উড়িয়ে দেওয়া ম্যাচে এমবাপে ছুঁয়ে ফেলেছেন তার ক্যারিয়ারের ৪০০তম গোলের মাইলফলকও।

দিদিয়ের দেশমের দলের শেষ প্রতিযোগিতামূলক হোম ম্যাচের প্রথমার্ধে যদিও ফ্রান্স ছিল কিছুটা অগোছালো। তবে দ্বিতীয়ার্ধে শুরু হয় গোলের বন্যা।

৫৫ মিনিটে বারকোলার দুর্বার দৌড়ের পর মাইকেল অলিসে ফাউলের শিকার হন এবং সেখান থেকেই প্যানেনকা শৈলীতে পেনাল্টি গোল করেন এমবাপে। এরপর ৭৬ মিনিটে অলিসে নিজেই করেন দারুণ এক গোল, যা ফলাফলকে একপ্রকার নিশ্চিতই করে দেয়।

শেষ ১০ মিনিটে আরও দুটি গোল আসে-একটি এমবাপের আর শেষটি লিভারপুলের হুগো একিতিকের পায়ে। এই জোড়া গোলের মাধ্যমে এমবাপে তার শেষ ছয় আন্তর্জাতিক ম্যাচে গোলের সংখ্যা দাঁড় করালেন সাতটিতে।

গ্রুপ ডি–তে তৃতীয় স্থানে থাকা ইউক্রেন ম্যাচের শুরু থেকেই ডিফেন্সিভ কৌশল নিয়েছিল। কিন্তু কাজের কাজ হয়নি। পুরো ম্যাচে তারা মাত্র একটি শট নিতে পারে।

