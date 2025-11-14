সাতে সাত ইংল্যান্ডের, শেষ মুহূর্তে জয় ইতালির

সাতে সাত ইংল্যান্ডের, শেষ মুহূর্তে জয় ইতালির
বিশ্বকাপ বাছাইয়ের নিজেদের ম্যাচে জয় পেয়েছে দুই পরাশক্তি ইংল্যান্ড আর ইতালি। দুই দলেরই জয়ের ব্যবধান ২-০। ইংল্যান্ড জিতেছে সার্বিয়ার বিপক্ষে, মলদোভাকে হারিয়েছে ইতালি।
দাপুটে খেলেই জিতেছে ইংল্যান্ড। ম্যাচের ২৮ মিনিটে বুকায়ো সাকার গোলে এগিয়ে যায় থ্রি লায়ন্সরা। শেষদিকে (৯০ মিনিটে) ব্যবধান ২-০ করেন এবেরেচি এরজে।
অন্যদিকে মলদোভার বিপক্ষে শটের পর শট করেও গোলের দেখা পাচ্ছিল না ইতালি। শেষ মূহূর্তে এসে তারা জোড়া গোল আদায় করে নেয়। ৮৮ মিনিটে জিয়ানলুকা মানচিনি আর ইনজুরি টাইমে ফ্রান্সিসকো এসপসেতো গোল করে জয় নিশ্চিত করেন।
৭ ম্যাচের ৬টি জিতে 'আই' গ্রুপে দ্বিতীয় স্থানে আছে ইতালি। অন্যদিকে সমান ম্যাচে সবকটিতেই জিতে 'কে' গ্রুপে শীর্ষে ইংল্যান্ড।
এমএমআর/এমএস