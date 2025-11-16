কাজাখস্তানের গোলকিপার রুখে দিলেন বেলজিয়ামকে

কাজাখস্তানের গোলকিপার রুখে দিলেন বেলজিয়ামকে
বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত করতে নেমে হোঁচট খেল বেলজিয়াম। কাজাখস্তানের গোলকিপার তেমির্লান আনারবেকভের একের পর এক দুর্দান্ত সেভে ম্যাচটি ১-১ সমতায় শেষ হয়েছে।
শনিবার (১৫ নভেম্বর) আস্তানা অ্যারেনায় ম্যাচ ড্র করলেও ‘জে’ গ্রুপে শীর্ষে অবস্থান করেই বিশ্বকাপে কোয়ালিফাই করার জোর সম্ভাবনা রয়েছে বেলজিয়ামের। আগামী মঙ্গলবার ঘরের মাঠে লিখটেনস্টাইনের বিপক্ষে ম্যাচে মাঠে নামার আগেই বিশ্বকাপে জায়গা প্রায় নিশ্চিত বলা চলে। কাজাখস্তানের বিপক্ষে ড্রয়ের পরও দুই পয়েন্ট এগিয়ে আছে দ্বিতীয় স্থানে থাকা মেসিডোনিয়ার চেয়ে।
বিশ্বকাপে কোয়ালিফাই করতে না পারলেও বাছাইপর্বের শেষ ম্যাচটা দারুণভাবেই শেষ করল কাজাখস্তান। ম্যাচের নবম মিনিটে গোল করে কাজাখস্তানকে এগিয়ে নেন ১৭ বছর বয়সী দস্তন সাতপায়েভ। গোল হজম করে হতবাক হয়ে যায় বেলজিয়াম। এই গোলের মধ্য দিয়ে দেশটির ইতিহাসের সর্বকনিষ্ঠ গোলদাতাও বনে যান সাতপায়েভ।
গোল হজমের পর গোল পরিশোধে মরিয়া হয়ে ওঠে বেলজিয়াম। একাধিক চেষ্টা চালিয়েও বারবার ব্যর্থ হচ্ছিল প্রতিপক্ষের গোলকিপারের সামনে। তেমির্লান আনারবেকভ একের পর এক সেভ দিচ্ছিলেন। প্রথমার্ধে ফিরিয়ে দেন ভানাকেন, লিয়ান্দ্রো ট্রোসার্ড ও চার্লস দে কেতেলার প্রচেষ্টা রুখে দেন।
দ্বিতীয়ার্ধে গিয়ে সমতা ফেরায় বেলজিয়াম। দ্বিতীয়ার্ধের তিন মিনিটের মাথায় অধিনায়ক ভানাকেন টিমোথি কাসতানিয়ের ক্রসে রক্ষণভাগের মাঝখান ফাঁকি দিয়ে সহজেই হেডে গোল করেন, যেখানে গোলরকিপারের কিছুই করার ছিল না।
বাম দিক থেকে জেরেমি ডকুর দারুণ ড্রিবলিং ভানাকেনের আরেকটি সুযোগ তৈরি করে, কিন্তু আনারবেকভ ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই শটও ঠেকিয়ে দেন। ২২ বছর বয়সী এই গোলকিপার ৬১ মিনিটে আরেকবার বাঁচিয়ে দেন কাজাখস্তানকে। পেনাল্টি বক্সে বল ছিটকে এসে নুরালি আলিপের গায়ে লাগে এবং আত্মঘাতী গোল হওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল—কিন্তু আনারবেকভ দ্রুত বলটি সরিয়ে বিপদ কাটান।
শেষ ১১ মিনিট ১০ জন নিয়ে খেলে কাজাখস্তান। এরপরও সেই সুযোগ লুফে নিতে পারেনি বেলজিয়াম। ডকুকে পেছন থেকে ট্যাকেল করে লাল কার্ড দেখেন ইসলাম চেসনোকোভ। প্রথমে হলুদ কার্ড দেখালেও, পরে ভিএআর দেখে রেফারি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে লাল কার্ড প্রদর্শণ করেন তাকে।
শেষ মিনিটে বেলজিয়াম প্রায় ম্যাচ জিতে বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত করেই ফেলেছিল। গোলমুখে সুবর্ণ সুযোগ পান নিকোলাস রাসকিন। কিন্তু আনারবেকভ অবিশ্বাস্য প্রতিক্রিয়ায় কাছাকাছি দূরত্বের সেই শটও আটকে দেন।
