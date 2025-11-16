শতভাগ জয়ে বিশ্বকাপের দরজায় স্পেন

শতভাগ জয়ে বিশ্বকাপের দরজায় স্পেন
জর্জিয়ার বিপক্ষে ৪-০ ব্যবধানের বড় জয়ে বিশ্বকাপ ফুটবলে কোয়ালিফাই করার কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে স্পেন। এখন পর্যন্ত পাঁচ ম্যাচের সবকটিতেই জয় পেয়েছে সাবেক বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। এখন পর্যন্ত কোনো ম্যাচেই গোল হজম করেনি দলটি। প্রতিপক্ষকে হজম করিয়েছে ১৯ গোল।
স্পেনের অর্জিত পয়েন্ট এখন ১৫। ৩ পয়েন্টে এগিয়ে আছে দুইয়ে থাকা তুরস্কের চেয়ে। ‘ই’ গ্রুপের পরবর্তী ম্যাচে ঘরের মাঠে তুরস্কের কাছে ৭-০ ব্যবধানে পরাজিত না হলে বিশ্বকাপ নিশ্চিত হয়ে যাবে লুইস দে লা ফুয়েন্তের দলের।
লামিনে ইয়ামালের চোট নিয়ে বার্সেলোনা ও স্পেন দলের টানাপোড়েনের প্রভাব দেখা যায়নি গতকাল (১৫ নভেম্বর) জর্জিয়ার বরিস পাইচাদজে দিনামো অ্যারেনায়। জোড়া গোল করেন মিকেল ওয়ারজাবাল। বাকি দুই গোল আসে মার্টিন জুবিমেন্দি ও ফেরান তোরেসের পা থেকে।
আধিপত্য বজায় রেখে পাওয়া জয়ের ম্যাচটিতে গোল করা শুরু করে স্পেন ১১ মিনিটে। জর্জি গোকোলেইশভিলি হ্যান্ডবলের পর মিকেল ওয়ারজাবাল পেনাল্টি থেকে গোল করেন।
প্রথম গোলের মিনিট ১১ পর গোল করেন জুবিমেন্দি। ব্যবধান বাড়ান তিনি ফ্যাবিয়ান রুইজের সহায়তায় বল পেয়ে, বক্সে ঢুকে পরাস্ত করেন প্রতিপক্ষের গোলকিপারকে।
প্রথমার্ধের ৩৫ মিনিটে ওয়ারাজাবালের পাস থেকে দলের তৃতীয় গোলটি করেন ফেরান তোরেস। বিরতির পর খেলা ফিরলে এবার ওয়ারাজাবালকে গোলে সহায়তা করেন তোরেস। তার বাঁকানো ক্রস ৬৩ মিনিটে হেড দিয়ে নিজের জোড়া ও দলের হালি নিশ্চিত করেন ওয়ারাজাবাল।
ফিফা র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে থাকা স্পেন এখন পর্যন্ত বাছাইপর্বের সব পাঁচটি ম্যাচই জিতেছে, এ সময়ে তারা ১৯ গোল করেছে এবং একটি গোলও হজম করেনি।
আইএন/জেআইএম