এস্তেভাওয়ের হাতে ব্রাজিলের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত : আনচেলত্তি

এস্তেভাওয়ের হাতে ব্রাজিলের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত : আনচেলত্তি
সেনেগালের বিপক্ষে ২-০ ব্যবধানে জিতে প্রতিশোধ নিয়েছে ব্রাজিল। ২০২৩ সালে আফ্রিকার দলটির কাছে হারতে হয়েছিল ৪-২ গোলে। সেলেসাওদের হয়ে গোল দুটি করেছেন তরুণ এস্তেভাও এবং অভিজ্ঞ ক্যাসেমিরো।
মাত্র ১৮ বছর বয়সেই ব্রাজিলের জার্সিতে গোলের দেখা পেয়ে প্রশংসায় ভাসছেন এস্তেভাও। ব্রাজিলের ক্লাব পালমেইরাসে খেলেন তিনি। প্রশংসা পেয়েছেন কোচ কার্লো আনচেলত্তির কাছ থেকেও।
এস্তেভাওয়ে মুগ্ধ ইতালিয়ান কোচ সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ‘এস্তেভাও ডান দিকটা দারুণভাবে ব্যবহার করেছে। ওর প্রতিভা অবিশ্বাস্য। এত কম বয়সে এমন পরিপক্ব খেলা দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। সে মাঠে যেমন প্রভাব বিস্তার করে, ঠিক তেমনই নির্ভুল তার ফিনিশিং। সে খুবই প্রভাবশালী ফুটবলার। আমি নিশ্চিত, তার হাতে ব্রাজিলের ভবিষ্যৎ নিরাপদ।’
কেবল এস্তেভাও নয়, প্রশংসা করেছেন মিলিতাওয়েরও। দুজনের মধ্যে ভালো বোঝাপড়ার সুফল ভোগ করেছে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। আনচেলত্তি বলেন, ‘মিলিতাও এবং এস্তেভাও জুটি দুর্দান্ত পারফর্ম করেছে। মিলিতাও শারীরিক ও মানসিকভাবে অসাধারণ ফিট। দুই বছর ধরে খেলার বাইরে থাকা তাকে মানসিকভাবে অনেক পরিণত করেছে বলে আমার মনে হয়। আর এস্তেভাওয়ের বয়স এখনও কম। তার আরও উন্নতি করতে হবে। তবে তার মাঝে প্রতিভার কোনো ঘাটতি নেই।’
২০১৯ সালে দুই দলের প্রথম লড়াইয়ে ১-১ সমতায় শেষ হয় ম্যাচটি। এরপর ২০২৩ সালে ৪-২ ব্যবধানে পরাজিত হয় ব্রাজিল। এবার সেই হারেরই প্রতিশোধ নিলো হলুদ জার্সিধারিরা।
আনচেলত্তির অধীনে সাত ম্যাচে ব্রাজিলের চতুর্থ জয়। বাকি তিনটির মাঝে একটি ড্র এবং দুটি পরাজয় আছে।
আগামী মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর) লিলেতে নভেম্বর ফিফা উইন্ডোর শেষ প্রীতি ম্যাচে তিউনিসিয়ার মুখোমুখি হবে ব্রাজিল। এরপর আগামী মার্চে সেলেসাওরা দুটি শক্তিশালী প্রতিপক্ষ—ক্রোয়েশিয়া ও ফ্রান্সের বিপক্ষে প্রস্তুতি ম্যাচে মাঠে নামবে।
আইএন/জেআইএম