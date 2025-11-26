ফের ইনজুরি, এ বছর আর মাঠে নামতে পারবেন না নেইমার
ইনজুরিই যেন ক্যারিয়ারটা শেষ করে দিয়েছে নেইমারের। ব্রাজিলের ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি গোলদাতা এবার ছিটকে পড়েছেন বাঁ হাঁটুর মেনিসকাস চোটে। তার ক্লাব সান্তোস জানিয়েছে, এ বছর আর মাঠে নামার সম্ভাবনা নেই নেইমারের। ব্রাজিলিয়ান গণমাধ্যম গ্লোবো এই খবরটি নিশ্চিত করেছে।
গ্লোবোর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ব্রাজিলিয়ান সিরিএ-এর ৩৫তম ম্যাচডেতে ইন্টারন্যাসিওনালের বিপক্ষে ম্যাচের ঠিক আগে নেইমার তার বাম হাঁটুতে তীব্র অস্বস্তি অনুভব করেন। এ কারণে তিনি ম্যাচে অংশ নিতে পারেননি।
প্রথমে ধারণা করা হয়েছিল, তিনি দ্রুতই মাঠে ফিরবেন। তবে পরবর্তী পরীক্ষায় জানা যায় ইনজুরিটি প্রাথমিক ধারণার চেয়ে বেশি গুরুতর।
চলতি মৌসুমে সান্তোসের হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে নেইমার মোট ২৫টি ম্যাচ খেলেছেন। এ সময় তিনি সাতটি গোল ও একটি অ্যাসিস্ট করেছেন।
২০২৩ সালের অক্টোবরের পর আর ব্রাজিল জাতীয় দলের জার্সি গায়ে খেলতে পারেননি নেইমার। কোচ কার্লো আনচেলত্তি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, দলে নির্বাচিত হতে হলে তাকে পুরোপুরি ফিট হতে হবে।
নতুন করে ইনজুরি শুধু এ বছর মাঠের বাইরে থাকাই নয়, নেইমারের চতুর্থ বিশ্বকাপে খেলার সম্ভাবনাকেও ঝুঁকিতে ফেলে দিলো।
এমএমআর