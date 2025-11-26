৬ গোলে বিধ্বস্ত করা সেই মালয়েশিয়ার কাছে এবার হার বাংলাদেশের

৬ গোলে বিধ্বস্ত করা সেই মালয়েশিয়ার কাছে এবার হার বাংলাদেশের
২০২২ সালে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলতে ঢাকায় এসেছিল মালয়েশিয়া নারী ফুটবল দল। কমলাপুরে প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশ গুনেগুনে ৬ গোল দিয়েছিল অতিথি দলের জালে। দ্বিতীয় ম্যাচটি গোলশূন্য ড্র হয়েছিল।
বড় হারের পর, জিততে না পারা। তিন বছর আগের সেই প্রতিশোধই যেন নিলো মালয়েশিয়ার মেয়েরা। বুধবার ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে তিন জাতির আন্তর্জাতিক সিরিজের প্রথম ম্যাচে মালয়েশিয়া ১-০ গোলে হারিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশকে।
কোচ পিটার বাটলারের হাইলাইন ডিফেন্স ভেদ করে মালয়েশিয়া ১৮ মিনিটে গোল করে লিড নিয়েছিল। বাকি সময় গোল ধরে রেখে সিরিজে দারুণ সূচনা করলো মালয়েশিয়া।
এ বছর মে মাসে মালয়েশিয়া নারী দলের দায়িত্ব নিয়েছেন ব্রাজিলিয়ান কোচ জোয়েল করনেলি। শুরু থেকে বাংলাদেশের হাইলাইন ডিফেন্স দেখেই বুঝে নেন কী করতে হবে। বলতে গেলে এই ম্যাচে এই ব্রাজিলিয়ান কোচের বিচক্ষণতার কাছেই হেরে গেলো পিটার বাটলারের বাংলাদেশ।
২৮ মিনিটে মালয়েশিয়ার আনসিয়া বিনতে গোল করেন। বাম দিকে বল পেয়েছিলেন মালয়েশিয়ান এই মিডফিল্ডার। পোস্ট ছেড়ে বেড়িয়ে এসেছিলেন বাংলাদেশের গোলরক্ষক রূপনা চাকমা। আনসিয়াকে আটকানোর চেষ্টা করেও পারেননি ডিফেন্ডার কোহাতি কিসকু। বক্সের বাইরে থেকে ফাঁকা পোস্টে বল পাঠান মালয়েশিয়ান মিডফিল্ডার আনসিয়া।
এর আগে বাংলাদেশ এগিয়ে যাওয়ার মতো সুযোগ পেয়েছিল। ডান দিক থেকে শামসুন্নাহার জুনিয়রের ক্রমে ঋতুপর্ণা লাফিয়েও বল-মাথার সংযোগ ঘটাতে পারেননি।
দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচে ফেরার সুযোগ পেয়েছিল বাংলাদেশ। ব্যবধান বাড়ানোর সুযোগ এসেছিল মালয়েশিয়ার সামনেও। ৬৮ মিনিটে বাম দিক দিয়ে ঢুকে গোলমুখে ক্রস ফেলেন ঋতুপর্ণা। বদলি সাগরিকা হেড নিয়েছিলেন। তবে দ্বিতীয় পোস্ট ঘেঁষে বল চলে যায় বাইরে। মালয়েশিয়া সহজ কয়েকটি সুযোগ নষ্ট না করলে বাংলাদেশের হারের ব্যবধান বাড়তে পারতো।
বুধবারের জয়টি বাংলাদেশের বিপক্ষে মালয়েশিয়ার দ্বিতীয় জয়। আর আন্তর্জাতিক ফুটবলে বাংলাদেশের মেয়েদের এটি টানা তৃতীয় হার। থাইল্যান্ডের কাছে এর আগে দুই ম্যাচ হেরেছিল ৩-০ ও ৫-১ গোলে।
মালয়েশিয়ার বিপক্ষে এই ম্যাচ দিয়ে দীর্ঘ ১২ বছর পর ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলতে নেমেছিল বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল। তবে ফেরাটা ভালো হলো না লাল-সবুজ জার্সিধারী মেয়েদের। এ নিয়ে এই ভেন্যুতে বাংলাদেশ টানা ৭ ম্যাচ হারলো। ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়াম বাংলাদেশ সবশেষ ম্যাচ জিতেছিল ২০১০ সালে পাকিস্তানের বিপক্ষে।
রূপনা চাকমা, সিউলি আজিম, শামসুন্নাহার সিনিয়র (জয়নব বিবি) , আফঈদা খন্দকার, কোহাতি কিসকু, মনিকা চাকমা, মারিয়া মান্দা, সুলতানা (তহুরা), মুনকি আক্তার (স্বপ্না রানী), ঋতুপর্ণা চাকমা (মামুনি চাকমা) শামসুন্নাহার জুনিয়র (সাগরিকা)।
