‘মনে করেছিলাম বলটি জালেই গেছে’

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৬:১৪ পিএম, ২৭ নভেম্বর ২০২৫
বুধবার ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে তিন জাতি আন্তর্জাতিক সিরিজের প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশ ১-০ গোলে হেরেছে মালয়েশিয়ার কাছে। কোচ পিটার বাটলারের হাইলাইন ডিফেন্স কৌশলের মাশুল বাংলাদেশ দিয়েছে ২৯ মিনিটে গোল খেয়ে। বাকি সময়ে আর ম্যাচে ফিরতে পারেনি বাংলাদেশ।

কোচ পিটার বাটলার বিরতির পর খেলা শুরু করেন দুই পরিবর্তন এনে। তহুরা-সাগরিকাকে মাঠে নামিয়ে আক্রমণভাগের শক্তি বাড়ান কোচ। বদলি সাগরিকার মাথায়ই হতে পারতো বাংলাদেশের ম্যাচে ফেরার গোল। তবে ৬৮ মিনিটে বাম দিক দিয়ে ঋতুপর্ণা চাকমার নেওয়া ক্রসে সাগরিকার নেওয়া হেড অল্পের জন্য বাইরে চলে যায় দ্বিতীয় পোস্টে বাতাস দিয়ে। বাংলাদেশ ম্যাচে যে কয়টি সুযোগ পেয়েছিল অন্যতম ছিল ৬৮ মিনিটে বদলি সাগরিকার ওই হেড।

ঋতুর ক্রসের বলে সাগিরকা মাথার সংযোগ ঘটালেও পুরোটা ঠিকঠাক হয়নি। হেডওয়ার্ক আরেকটি নিঁখুত হলে মালয়েশিয়ান গোলরক্ষককে ফাঁকি দিয়ে জালেই ঢুকতো বল। সাগরিকা অবশ্য মনে করেছিলেন বলটি জালেই ঢুকেছিল।

হেড তো ভালোই নিয়েছিলেন। অল্পের জন্য গোলটি হলো না। হেডের পর আপনার কি মনে হয়েছিল? বৃহস্পতিবার দুপুরে সাগরিকা বলছিলেন, ‘আমি হেড নিয়ে ভেবেছিলাম বলটি জালেই জড়িয়েছে। তবে খেয়াল করে দেখি বল বাইরে। অল্পের জন্য হলো না।’

২০২৪ সালেন জুলাইয়ে থিম্পুতে ভুটানের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে জাতীয় দলে অভিষেক হয়েছিল সাগরিকার। অভিষেক ম্যাচেই হ্যাটট্রিক করে আলো ছড়িয়েছিলেন এই রাইট উইঙ্গার। সিনিয়র দলে ১৩ ম্যাচ খেলে চারটি গোল করেছেন ১৭ বছর বয়সী এই ফুটবলার।

