পর্তুগালকে বিশ্বকাপ জেতানো উত্তরসূরিদের অভিনন্দন রোনালদোর
তারা পারেননি। তিন বছর আগে কাতার বিশ্বকাপে কোয়ার্টার ফাইনাল থেকেই ছিটকে যেতে হয়েছিল ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোদের। তবে সেই কাতারেই এবার বিশ্বকাপ জয়ের আনন্দে মাতলেন রোনালদোর উত্তরসূরিরা।
দোহার খলিফা আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে শুক্রকবার রাতে অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপের ফাইনালে অস্ট্রিয়াকে ১-০ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে পর্তুগাল।
প্রথমবারের মতো অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপ জিতেছে রোনালদোর দেশ। জয়ের পরপরই উত্তরসূরিদের অভিনন্দন জানিয়ে ইনস্টাগ্রামে একটি পোস্ট করেন রোনালদো। আল নাসর তারকা লেখেন, ‘জায়ান্টস! অভিনন্দন, বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা!’
বেনফিকার সেন্টার ফরোয়ার্ড আনিসিও কাবরাল ফাইনালে ৩২ মিনিটে পর্তুগাল অনূর্ধ্ব-১৭ দলের হয়ে গোল করেন। ওই গোলেই শিরোপা নির্ধারণ হয়ে গেছে।
পর্তুগালের মতো অস্ট্রিয়াও প্রথমবারের মতো অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠেছিল। তাদের ফিরতে হয়েছে স্বপ্নভঙ্গের বেদনা নিয়ে।
