আবাহনীকে হারিয়ে ফকিরেরপুলের কাছে হারলো মোহামেডান

আবাহনীকে হারিয়ে ফকিরেরপুলের কাছে হারলো মোহামেডান
বেতন বকেয়া থাকায় ক্লাবকে আল্টিমেটাম দিয়ে রেখেছে মোহামেডানের খেলোয়াড়রা। সেই আল্টিমেটামের মধ্যেই আবাহনীকে হারায় মোহামেডান। এত বড় সাফল্যের পরও বেতনের কোনো টাকা যায়নি ফুটবলারদের পকেটে। তার নেতিবাচক প্রভাবই যেন পড়লো পরের ম্যাচে।
আবাহনীকে হারানোর পর চ্যাম্পিয়নরা হেরে গেছে ফকিরেরপুল ইয়ংমেন্স ক্লাবের কাছে। শনিবার মানিকগঞ্জে মোহামেডানকে ২-০ গোলে হারিয়ে চমক দেখিয়েছে এক মৌসুম আগে শীর্ষ লিগে অভিষেক হওয়া ক্লাবটি।
বাংলাদেশ লিগে মোহামেডানের কাছে যেন এক যমের নাম ইয়ংমেন্স। গত মৌসুমে প্রথম সাক্ষাতেই সাদাকালোদের হারিয়ে দিয়েছিল ক্লাবটি ১-০ গোলে। ফিরতি ম্যাচে মোহামেডান সেই প্রতিশোধ নিয়েছিল ৬-১ গোলের বড় ব্যবধানে জিতে। পেশাদার লিগে তৃতীয় সাক্ষাতে আবার হারিয়ে দিলো ফকিরেরপুল।
গোলশূন্য প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার পর দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই মোহামেডানের জালে বল পাঠায় ফকিরেরপুল। ইরফান হোসেন গোল দিয়ে এগিয়ে দেন দলকে।
৬১ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন আইভরিকোস্টের ওয়াতারা ইব্রাহিম। প্রতিপক্ষের তিন ডিফেন্ডারের মধ্য থেকে বল নিয়ে বেরিয়ে যান ওয়াতারা বেন ইবরাহীম। এরপর বক্সে ঢুকে শান্তর সঙ্গে বল দেওয়া নেওয়া করে গোলমুখের সামনে থেকে লক্ষ্যভেদ করেন আইভরিকোস্টের এই ফরোয়ার্ড।
৬৩ মিনিটে ম্যাচে নিজের দ্বিতীয় গোল পেতে পারতেন ইব্রাহিম। তবে ফিস্ট করে তাকে গোলবঞ্চিত করেন মোহামেডান গোলকিপার সাকিব। জোড়া গোলে এগিয়ে গিয়ে মোহামেডানকে আরও চেপে ধরে ফকিরেরপুল।
৬৬ মিনিটে মোস্তফা কারাবার শট সহজেই তালুবন্দি করেন সাকিব। ৭৫ মিনিটে ডান দিক দিয়ে আক্রমণে ওঠেন আরিফ, অন্যপ্রান্ত দিয়ে বক্সে তার সঙ্গে ঢুকে স্যামুয়েল বোয়েটেং; ক্রস না দিয়ে নিজেই গোলে শট নেন আরিফ। তবে তার শট কাঁপায় বাইরের জাল।
এ জয়ে ৪ পয়েন্ট নিয়ে মোহামেডানকে টপকে টেবিলের আটে উঠে এলো ফকিরেরপুল। সমান পয়েন্ট নিয়ে ৯-এ মোহামেডান। পুলিশের সঙ্গে এক পয়েন্ট পেয়ে এই তালিকার তিনে উঠে এলো ব্রাদার্স।
