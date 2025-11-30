  2. খেলাধুলা

টিভিতে আজকের খেলা, ৩০ নভেম্বর ২০২৫

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:২২ এএম, ৩০ নভেম্বর ২০২৫
ক্রিকেট

জাতীয় ক্রিকেট লিগ
সিলেট-রাজশাহী
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
ইউটিউব/বিসিবি

ময়মনসিংহ–বরিশাল
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
ইউটিউব/বিসিবি

ঢাকা–খুলনা
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
ইউটিউব/বিসিবি

রংপুর–চট্টগ্রাম
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
ইউটিউব/বিসিবি

ভারত–দক্ষিণ আফ্রিকা
প্রথম ওয়ানডে
বেলা ২টা
টি স্পোর্টস

ফুটবল

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

প্যালেস–ম্যান ইউনাইটেড
সন্ধ্যা ৬টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

ওয়েস্ট হাম–লিভারপুল
রাত ৮টা ৫ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

চেলসি–আর্সেনাল
রাত ১০টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

সিরি আ

পিসা–ইন্টার মিলান
রাত ৮টা
ডিএজেডএন

আটালান্টা–ফিওরেন্তিনা
রাত ১১টা
ডিএজেডএন

রোমা–নাপোলি
রাত ১টা ৪৫ মিনিট
ডিএজেডএন

লা লিগা

জিরোনা–রিয়াল মাদ্রিদ
রাত ২টা
বিগিন অ্যাপ

আইএন/এমএস

