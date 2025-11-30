ওলমোর জোড়া গোলে রিয়ালকে হটিয়ে শীর্ষে বার্সেলোনা

ওলমোর জোড়া গোলে রিয়ালকে হটিয়ে শীর্ষে বার্সেলোনা
ব্যক্তিগত, পেশাগত কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক যেকোনো বর্ষপূর্তি বিশেষভাবে মনে রাখে মানুষ। সেই দিনটাকে বিশেষ করে রাঙাতেও চায়। যেমন বার্সেলোনার কাছে ২৯ নভেম্বর ক্লাবের প্রতিষ্ঠার বর্ষপূর্তিটা আবেগের দিন। সেই দিনটাকেই স্মরণীয় করে রাখলেন ক্লাব ও সমর্থকদের জন্য দানি ওলমো ও লামিনে ইয়ামাল। জয়ে বার্সাকে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে ওঠালেন এ দুজন।
শনিবার (২৯ নভেম্বর) লা লিগার ম্যাচে ঘরের মাঠেই ওলমোর জোড়া ও ইয়ামালের ১ গোলে আলাভেসকে ৩-১ ব্যবধানে হারিয়েছে কাতালানরা।
ম্যাচ জিতলেও ম্যাচে কিন্তু আগে এগিয়ে গিয়েছিল আলাভেসই। পাবলো ইবানেজের গোলে নীরব হয়ে যায় বার্সার গ্যালারি। গোলটি হয় একেবারে ম্যাচের প্রথম মিনিটেই।
তবে সমতা ফেরাতে বেশি সময় লাগেনি। অষ্টম মিনিটে লামিনে ইয়ামাল সহজেই ফেরান সমতা। গোলটিতে তাকে সহায়তা করেন রবার্ত লেভানদোভস্কি।
প্রথমার্ধের আরও এক গোলের দেখা পায় বার্সেলোনা। ২৬ মিনিটে দলকে এগিয়ে নিয়ে যান দানি ওলমো গোল করে। সমতা ফেরায় স্বাগতিকরা এই গোলেই। চোট থেকে সেরে ওঠার পরই গোলে সহায়তা করেন রাফিনহা।
ম্যাচের একেবারে যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে ইয়ামালের পাস থেকে জয়সূচক গোলটি করে দলের তৃতীয় ও নিজের দ্বিতীয় গোল সম্পন্ন করেন ওলমো।
এই জয়ে লা লিগার পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে উঠে এসেছে বার্সেলোনা। ১৪ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট এখন ৩৪। দ্বিতীয় স্থানে থাকা রিয়ালের ১৩ ম্যাচে ৩২ পয়েন্ট।
আজ (৩০ নভেম্বর) রাতে জিরোনার মাঠে জয়ের দেখা পেলে আবারও শীর্ষে উঠে যাবে রিয়াল। আর ড্র হলে গোল ব্যবধানে এগিয়ে শীর্ষে থাকবে বার্সেলোনাই।
