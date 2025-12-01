চার ম্যাচ জিতে চীন থেকে ফিরেছে কিশোর ফুটবল দল
চীনকে হারিয়ে গ্রুপসেরা হয়ে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৭ ফুটবল দল এশিয়ান কাপে কোয়ালিফাই করবে, এমন প্রত্যাশা কারো ছিল না। দুই দেশের শক্তির পার্থক্যের যে বাস্তবতা, তাতে বাংলাদেশের লক্ষ্য ছিল বাকি ম্যাচগুলোতে নিজেদের সামর্থ্যের প্রমাণ দেওয়া। সেটা পূরণ হয়েছে শতভাগ।
পাঁচ ম্যাচের চারটি জেতা বাংলাদেশের কিশোররা সোমবার সকালে ঢাকায় ফিরেছেন। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ফুটবল দলকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বাফুফে সাধারণ সম্পাদক ইমরান হোসেন তুষার।
চীনের চংজিংয়ে হওয়া 'এ' গ্রুপে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ছিল স্বাগতিক চীন, পূর্ব তিমুর, বাহরাইন, শ্রীলঙ্কা ও ব্রুনাই। গ্রুপের পাঁচ ম্যাচের চারটি জিতেছে বাংলাদেশ। শেষ ম্যাচ হেরেছে চীনের কাছে।
প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশ ৫-০ গোলে হারায় পূর্ব তিমুরকে, দ্বিতীয় ম্যাচে ব্রুনাইয়ের বিপক্ষে জয় ৮-০ গোলে। তৃতীয় ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে ৫-০ গোলে এবং চতুর্থ ম্যাচে ২-১ গোলে হারায় বাহরাইনকে।
চীনের বিপক্ষে শেষ ম্যাচটি ছিল অঘোষিত ফাইনাল। গ্রুপসেরা হয়ে চূড়ান্ত পর্বে যেতে বাংলাদেশের দরকার ছিল জয়। চীনের ড্র করলেই চলতো। তবে ড্র নয়, স্বাগতিক কিশোররা ৪-০ গোলে বাংলাদেশকে হারিয়ে চূড়ান্ত পর্বের টিকিট নিশ্চিত করে। বাংলাদেশ ১২ পয়েন্ট নিয়ে রানার্সআপ হয়ে মিশন শেষ করে।
আরআই/এমএমআর