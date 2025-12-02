  2. খেলাধুলা

ব্রাজিলের ফুটবল ক্লাব সাও বার্নার্দো এখন ঢাকায়

ক্রীড়া প্রতিবেদক ক্রীড়া প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:১০ পিএম, ০২ ডিসেম্বর ২০২৫
এএফবি লাতিন বাংলা সুপার কাপে অংশ নিতে বাংলাদেশে পৌঁছেছে ব্রাজিলের সাও বার্নার্দো ফুটবল ক্লাব।

এএফ বক্সিং প্রোমোশন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড (এএফবিপিআইএল) ঢাকায় আয়োজন করতে যাচ্ছে এই টুর্নামেন্ট। ৫ ডিসেম্বর ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে হবে এই প্রতিযোগিতা। যেখানে অংশ নেবে ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা ও বাংলাদেশের তিনটি দল।

তিনটি দলই তৈরি হবে সাবেক তারকা ফুটবলারদের নিয়ে। তিনটি ম্যাচ হবে। প্রত্যেক দল একবার করে পরস্পরের মোকাবিলা করবে।

এই ফুটবল উৎসবে যোগ দিতে আগামী ১১ ডিসেম্বর বাংলাদেশে আসছেন ব্রাজিলের বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক কাফু।

