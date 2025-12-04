মেরিনোর ঝলকে শীর্ষস্থান মজবুত করলো আর্সেনাল
ব্যবধানটা খুববেশি বড় না হলেও ম্যাচজুড়ে দাপট দেখিয়ে জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে আর্সেনাল। ব্রেন্টফোর্ডের বিপক্ষে ক্লাবটি জয় পেয়েছে ২-০ ব্যবধানে। জয়ের নায়ক আবারও মিকেল মেরিনো।
বুধবার (৩ ডিসেম্বর) ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচটিতে ব্রেন্টফোর্ডের মাঠে সমান একটি করে গোল ও অ্যাসিস্টে এমিরেটস স্টেডিয়ামে আর্সেনালকে জেতালেন মেরিনো। হেডে গোল করার পর ম্যাচের শেষদিকে বুকায়ো সাকাকে দিয়ে গোল করান তিনি।
চেলসির বিপক্ষে ড্রয়ের পর কিছু পরিবর্তন এনে একাদশ সাজান আর্তেতা। ননি মাদুএকে, মার্টিনে ওডেগার্ড এবং বেন হোয়াইট স্কোয়াডে আসে বুকায়ো সাকা, এবেরচি এজে এবং জুরিয়েন টিম্বারের জায়গায়।
মাঠে নেমে সামর্থ্যের প্রমাণও দেন তারা। ম্যাচের ১১ মিনিটে মেরিনোর করা প্রথম গোলটিতে সম্মিলিত অবদান রাখেন মাদুএকে ও হোয়াইট। হোয়াইটের ক্রসটি নিকট পোস্টে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে হেড করে জালে জড়ান স্প্যানিশ তারকা।
ব্যবধান দ্বিগুণ করার সুযোগ পেয়েছিলেন গ্যাব্রিয়েল মার্তিনেল্লি প্রথমার্ধ শেষ হীয়ার আগমুহূর্তে। কিন্তু বলটি চলে যায় উপর দিয়ে।
দ্বিতীয়ার্ধে আর্সেনালকে কিছু নার্ভাস মুহূর্ত পার করতে হয়, কারণ ব্রেন্টফোর্ড সমতাসূচক গোলের খোঁজে আক্রমণ চালাতে থাকে। তবে শেষ দিকে সাকা—যিনি মাদুএকের বদলি হিসেবে নেমেছিলেন—মেরিনোর পাস থেকে গোল করে আর্সেনালের পাঁচ পয়েন্টের শীর্ষ ব্যবধান আবারও নিশ্চিত করেন।
১৪ ম্যাচে ১০ জয় ও ৩ ড্রয়ে ৩৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আর্সেনাল। ৫ পয়েন্ট কম নিয়ে দুইয়ে ম্যানচেস্টার সিটি। আরও তিন দলের সমান ১৯ পয়েন্ট নিয়ে ১৩ নম্বরে আছে ব্রেন্টফোর্ড।
