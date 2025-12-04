চেলসির হার, লিভারপুলের ড্র
চেলসির মৌসুমটা শুরু হয়েছিল দাপুটে। কিন্তু ধারাবাহিকতার অভাবে ভুগছে দলটি। ইতোমধ্যেই হারিয়েছে লিভারপুল ও টটেনহামের মতো দলকে। এই মৌসুমে দাপুটে থাকা আর্সেনালের সঙ্গে করেছে ড্র।
বড় দলের সঙ্গে জিতলেও ধাক্কা খেয়েছে অবনমন অঞ্চলের আশেপাশে থাকা লিডসের বিপক্ষে। তাদের মাঠে ম্যাচটা হারতে হলো ৩-১ ব্যবধানে। প্রথমার্ধেই ২-০ তে পিছিয়ে পড়ে চেলসি।
বিরতির পর মাঠে খেলা ফিরলে একটি গোল শোধ করেন পেদ্রো নেতো। এই গোলের পর ম্যাচে ফেরার স্বপ্ন দেখে চেলসি। কিন্তু সেই স্বপ্ন ভেঙে যায় ৭২ মিনিটে ডমিনিক কালভার্ট–লেউইনের গোলে।
৩–১ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়ার পর আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি চেলসি। ১৪ ম্যাচে ২৪ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের চারে অবস্থান করসে দলটি।
এদিকে, এক ম্যাচ জেতার পর ড্র করলো লিভারপুল। সান্ডারল্যান্ডের বিপক্ষে হারের শঙ্কা জাগিয়ে শেষ পর্যন্ত ১-১ সমতায় শেষ হয়েছে ম্যাচ।
লিগে টানা ৫ ম্যাচ জিতে দারুণ শুরু করেছিল লিভারপুল। কিন্তু মাঝপথে এসে খেই হারিয়ে ফেলেছে দলটি। এরপর তানা ৪ ম্যাচ হারের পর জয়ে ফিরেছিল ওয়েস্টহ্যামের বিপক্ষে ২-০ ব্যবধানের জয়ে। কিন্তু ধারা আবারও হারিয়েছে সান্ডারল্যান্ডের বিপক্ষে ১-১ ড্রয়ে।
ড্র করেই বোধহয় স্বস্তিতে লিভারপুল। কেননা ৬৭ মিনিটে গোল হজম করে হারতেই বসেছিল ক্লাবটি। পরে কোনোমতে ম্যাচটা ড্র হয়েছে ৮১ মিনিটে প্রতিপক্ষের পাওয়ার আত্মঘাতী গোলের উপহারে।
অ্যানফিল্ডেই জয়হীন থাকতে হলো অলরেডদের। এই ড্রয়ের পর ১৪ ম্যাচে ২২ পয়েন্ট নিয়ে লিভারপুলের অবস্থ
আইএন/এমএস