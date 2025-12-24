ধারে ফরাসি ক্লাবে এনদ্রিক
বেশ আলোচনার জন্ম নিয়ে গত বছর রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দেন ব্রাজিলিয়ান তরুণ এনদ্রিক। কিন্তু খুব একটা খেলার সুযোগ পাচ্ছিলেন না তিনি। পাবেনও বা কি করে, ভিনিসিয়ুস জুনিয়র, রদ্রিগো ও কিলিয়ান এমবাপের মতো ফরোয়ার্ডের টপকে সুযোগ পাওয়া তো চাট্টিখানি কথা নয়।
সুযোগ করে দিতে না পারা তরুণ এই ফরোয়ার্ডকে ধারে ফরাসি ক্লাব অলিম্পিক লিওতে পাঠানোর চুক্তি করেছে রিয়াল মাদ্রিদ।
চলমান মৌসুমে রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে কেবলই ৯৯ মিনিট মাঠে নেমেছেন এনদ্রিক। ঠিকঠাক সুযোগ পাচ্ছিলেন না তিনি শুরুর একাদশে জায়গা। আবার মাঠে নামলেও বেশিক্ষণ খেলতে পারছেন না।
নিয়মিত মাঠে নামতে না পারাটা ক্ষতির কারণ হয়েও দাঁড়িয়েছিল তার জন্য। ক্লাবের হয়ে খেলার মধ্যে না থাকলে অনিশ্চিত হয়ে পড়ে জাতীয় দলের পথও। তাই আসন্ন ২০২৬ বিশ্বকাপে ব্রাজিল দলে জায়গা পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়াতে এই ধারে যেতে আগ্রহী ছিলেন তিনিও।
চুক্তি অনুযায়ী, এনদ্রিক আগামী জুন পর্যন্ত লিওর হয়ে খেলবেন। চুক্তিতে তরুণ এই ফরোয়ার্ডকে স্থায়ীভাবে কেনার সুযোগ নেই। তবে এনদ্রিকের বেতনের অর্ধেক দিতে হবে লিও’কে।
৯ নম্বর জার্সি পরে খেলবেন এনদ্রিক ফরাসি ক্লাবটিতে। শীতকালীন বিরতির শেষে আগামী ৩ জানুয়ারি মোনাকোর বিপক্ষে লিগ ওয়ানের ম্যাচে অভিষেক হতে পারে এনদ্রিকের।
চলতি মৌসুমে ১৬ ম্যাচে ৮ জয় নিয়ে লিগ টেবিলের পঞ্চম স্থানে লিও।
আইএন