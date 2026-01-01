আফ্রিকা কাপ অব নেশনস
নাটকীয় প্রত্যাবর্তনে ‘এফ’ গ্রুপের শীর্ষে আইভরি কোস্ট
বর্তমান চ্যাম্পিয়ন আইভরি কোস্ট পেরে উঠছিল না গ্যাবনের সামনে। ম্যাচ হারবে যখন মনে হচ্ছিল, তখনই প্রত্যাবর্তনটা হলো একেবারে চ্যাম্পিয়নের মতোই। ম্যাচের শেষ দিকে সমতা ফেরানোর পর ৩-২ ব্যবধানে জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে ‘এফ’ গ্রুপের শীর্ষস্থান দখল করে।
ম্যাচের ২১ মিনিটেই ২-০ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়ে বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। গুয়েলর কাঙ্গা ১১ মিনিটে গোল করে এগিয়ে নেন গ্যাবনকে। ডেনিস বুয়াঙ্গা ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ২১ মিনিটেই।
প্রথমার্ধের একেবারে শেষদিকে ৪৪ মিনিটে জিন ফিলিপ ক্রাসো একটি গোল শোধ করেন উইলফ্রেড জাহার স্কয়ার পাসে ট্যাপ ইন করে।
দ্বিতীয়ার্ধে আইভরি কোস্ট খুব একটা আক্রমণে যেতে পারেনি। ম্যাচের মূল সময় শেষ হওয়ার ৬ মিনিট আগে অ্যাস্টন ভিলার ফরোয়ার্ড ইভান গুয়েসান্ড কর্নার থেকে পাওয়া বল হেড করে জাল খুঁজে নিলে সমতা ফেরায় বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা।
যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটে ম্যাচের ভাগ্যই বদলে দেন বাজুমানা তুরে। ক্রিস্টোফার ওপেরির বাঁ দিকের ক্রস থেকে ডাইভিং হেডে গোল করে পূর্ণ করেন প্রত্যাবর্তন, আর তাতে গ্যালারিতে শুরু হয় উন্মত্ত উদযাপন।
শেষ দিকে পাল্টা আক্রমণ থেকে ইয়ান দিওমান্দে গোল করলেও সেটি বাতিল হয়ে যায় ভিডিও সহকারী রেফারি পর্যালোচনার পর।
এই জয়ের ফলে আইভরি কোস্ট শেষ ষোলোতে তুলনামূলক সহজ পথ পেয়েছে। তারা আগামী মঙ্গলবার, ৬ জানুয়ারি মারাকেশে বুরকিনা ফাসোর মুখোমুখি হবে।
আইএন