নারী ফুটবল লিগ
দিপা-রিপা আর প্রীতির ঝলকে রাজশাহী স্টার্সের দুর্দান্ত জয়
নারী ফুটবলে লিগে দুর্দান্ত অভিষেক হলো রাজশাহী স্টার্সের। প্রথমবার লিগে নাম লিখিয়ে বেশ শক্তিশালী দলই গঠন করেছে তারা। যার ইতিবাচক প্রভাব মাঠেও। শনিবার কমলাপুর বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ সিপাহী মোস্তফা কামাল স্টেডিয়ামে রাজশাহী স্টার্স ১২-০ গোলে হারিয়েছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন নাসরিন স্পোর্টস একাডেমিকে।
রাজশাহীর এক ডজন গোলের চারটি করেছেন দিপা শাহী। জোড়া গোল করেছেন শাহেদা আক্তার রিপা ও সৌরভী আকন্দ প্রীতি। অন্য চার গোল করেছেন আফঈদা খন্দকার, স্বপ্না রানী, তৃষ্ণা রানী ও আলপি আক্তার।
লিগে এটি চ্যাম্পিয়নদের দ্বিতীয় হার। প্রথম ম্যাচেও তারা বড় ব্যবধানে হেরেছিল বিকেএসপির কাছে। গত ২৯ ডিসেম্বর মাঠে গড়িয়েছে নারী ফুটবল লিগ। এবার নারী ফুটবল লিগ আয়োজন করা হয়েছে ফিফার পৃষ্ঠপোষকতায়।
