শেষ মুহূর্তের দুই গোলে কাতালান ডার্বিতে বার্সার জয়

শেষ মুহূর্তের দুই গোলে কাতালান ডার্বিতে বার্সার জয়
কাতালান ডার্বিতে শেষ সময়ে করা দুই গোলে এস্পালিওলকে ২-০ ব্যবধানে হারিয়েছে বার্সেলোনা। এই জয়ে লা লিগার শীর্ষে নিজেদের অবস্থান আরও শক্ত করেছে বার্সা।
দানি ওলমো ও রবার্ট লেওয়ানডস্কির গোলে জয় পায় হান্সি ফ্লিকের শীষ্যরা। পুরোনো ক্লাবের বিপক্ষে দারুণ পারফরম্যান্স করেন বার্সার গোলকিপার হোয়ান গার্সিয়া।
এস্পানিওলকে হারানোর পর ৪৯ পয়েন্ট নিয়ে ফলে লা লিগায় বার্সেলোনার পয়েন্ট এখন ৪৯। দ্বিতীয় স্থানে থাকা রিয়াল মাদ্রিদের চেয়ে এগিয়ে আছে সাত পয়েন্টে। রিয়াল মাদ্রিদ রোববার রিয়াল বেতিসের মুখোমুখি হবে। অন্যদিকে ৩৩ পয়েন্ট নিয়ে পঞ্চম স্থানে এস্পানিওল।
শারীরিক লড়াই ও উত্তেজনায় ভরা ম্যাচটিতে একাধিকবা এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ তৈরি হয় এস্পানিওলের। কিন্তু গোলের দেখা পায়নি। উল্টো ম্যাচ শেষ হওয়ার আগমুহূর্তে ৮৬ মিনিটে দানি ওলমো গোল করেন ফারমিন লোপেজের পাস থেকে বক্সের ভেতর নিখুঁত শটে ।
এরপর যোগ করা সময়ে ডান দিক দিয়ে দুর্দান্ত দৌড়ে উঠে লোপেজ সেটআপ করেন রবার্ট লেওয়ানডস্কিকে। ম্যাচের ৯০তম মিনিটে গোল করে লোপেজের দ্বিতীয় অ্যাসিস্ট কাজে লাগান এই পোলিশ স্ট্রাইকার। এতে নিশ্চিত হয় বার্সেলোনার জয়, আর স্তব্ধ হয়ে যায় আরসিডিই স্টেডিয়ামের উচ্ছ্বসিত দর্শকরা।
পুরো ম্যাচজুড়ে বার্সেলোনার বড় ভরসা ছিলেন গোলরক্ষক হোয়ান গার্সিয়া। একের পর এক দুর্দান্ত সেভে এস্পানিওলের আক্রমণ ব্যর্থ করে দেন তিনি। সাবেক ক্লাবের বিপক্ষে মাঠে নেমেও ঘরের মাঠের দর্শকদের তীব্র চাপের মধ্যে ঠান্ডা মাথায় দায়িত্ব পালন করে দলের জয় নিশ্চিত করেন গার্সিয়া।
আইএন