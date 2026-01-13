রোনালদোর গোলে আশা জাগিয়েও শেষ রক্ষা হয়নি আল-নাসরের

রোনালদোর গোলে আশা জাগিয়েও শেষ রক্ষা হয়নি আল-নাসরের
আল হিলালের বিপক্ষে গোল করে আল নাসরকে এগিয়ে দিয়েছিলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। তবে সেটি যথেষ্ট ছিল না জয়ের জন্য। ঘুরে দাঁড়িয়ে ৩-১ ব্যবধানের জয় পেয়েছে আল হিলাল।
সোমবার সৌদি প্রো লিগের শীর্ষ দল আল-হিলালের বিপক্ষে পয়েন্ট ব্যবধান কমানোর আশায় মাঠে নেমেছিল আল নাসর। উল্টো কিংডম অ্যারেনায় মাঠ ছাড়তে হয়েছে ৩-১ গোলে হেরে।
প্রথমার্ধের শেষদিকে ৪২ মিনিটে আল নাসরকে এগিয়ে দেন পর্তুগীজ তারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। সেই অর্ধে কোনো গোল করতে পারেনি আল হিলাল। ফলে এগিয়ে থেকে দ্বিতীয়ার্ধ শুরু করে আল নাসর।
কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধের খেলা মাঠে ফেরার পর দুটি পেনাল্টি ও একটি দৃষ্টনন্দন গোলে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে আল হিলাল। ৫৭ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে সমতা ফেরান সালেম আল-দাউসারি।
৮১ মিনিটে চমৎকার গোলে দলকে এগিয়ে দেন মোহাম্মদ কান্নো। এরপর অতিরিক্ত সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে আরও একটি পেনাল্টি পায় রোনালদোদের প্রতিপক্ষরা। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে গোল করেন রুবেন নেভেস। আর তাতেই ৩-১ ব্যবধানে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে আল হিলাল।
এই জয়ের ফলে আল-হিলাল তাদের রিয়াদপ্রতিদ্বন্দ্বী আল-নাসরের চেয়ে লিগ টেবিলে সাত পয়েন্টে এগিয়ে গেল।
মূলত ম্যাচের মোড় ঘুরে যায় ৬০ মিনিটে। যখন আল-নাসর গোলকিপার নাওয়াফ আল-আকিদি একটি বেপরোয়া চ্যালেঞ্জে সরাসরি লাল কার্ড দেখেন। ফলে বাকি সময় ১০ জনের দল নিয়ে খেলতে বাধ্য হয় সফরকারীরা।
আইএন