ঋতুপর্ণার হ্যাটট্রিক, আলপির পাঁচ গোল

বিশেষ সংবাদদাতা বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৯:২১ পিএম, ২৭ জানুয়ারি ২০২৬
নারী ফুটবল লিগের শিরোপা জয়ের দিকে আরেক ধাপ এগিয়ে গেলো রাজশাহী স্টারস। মঙ্গলবার কমলাপুর বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ সিপাহী মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল স্টেডিয়ামে রাজশাহী স্টারস ১৩-০ গোলে হারিয়েছে সিরাজ স্মৃতি সংসদকে।

রাজশাহীর বড় জয়ে পাঁচ গোল করেছেন আলপি আক্তার। হ্যাটট্রিক করেছেন ঋতুপর্ণা চাকমা। জোড়া গোল করেছেন দিপা শাহী ও শাহেদা আক্তার রিপা। মুনকি আক্তার করেছেন অন্য গোলটি। এ জয়ে ৮ ম্যাচে ২৪ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে রাজশাহী স্টারস।

এদিকে ফরাশগঞ্জ আরেকটি ম্যাচ জিতে কাগজ-কলমে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সম্ভাবনা বাঁচিয়ে রেখেছে। মঙ্গলবার তারা ২-০ গোলে হারিয়েছে বিকেএসপিকে। গোল করেছেন মনিকা চাকমা ও শামসুন্নাহার জুনিয়র। এ জয়ে ৮ ম্যাচে ২১ পয়েন্ট ফরাশগঞ্জের।

গতবারের চ্যাম্পিয়ন নাসরিন স্পোর্টস একাডেমি আরেকটি হার নিয়ে ঘরে ফিরেছে। নবম ম্যাচে তারা ৯-২ গোলে হেরেছে সদ্যপুস্করণী যুব স্পোর্টিং ক্লাবের কাছে। হ্যাটট্রিক করেছেন শিলা আক্তার ও পায়েল রানী। অন্য তিন গোল ঝিনুক, সিনহা ও রুনার।

