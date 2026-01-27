মিশন অস্ট্রেলিয়া
এশিয়ান কাপের আগে ব্যাংকক-সিডনিতে প্রস্তুতি ম্যাচ নারী দলের
প্রথমবারের মতো এএফসি নারী এশিয়ান কাপে অংশ নিতে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল অস্ট্রেলিয়ার উদ্দেশ্যে ঢাকা ছাড়বে টুর্নামেন্টের দুই সপ্তাহ আগে। ১ মার্চ অস্ট্রেলিয়ার তিন শহর সিডনি, পার্থ ও গোল্ডকোস্টে শুরু হবে এশিয়ার নারী ফুটবলারদের সবচেয়ে বড় ও মর্যাদার এই প্রতিযোগিতা। বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচ ৩ মার্চ চীনের বিপক্ষে।
বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সহসভাপতি ফাহাদ করিম মঙ্গলবার নারী ফুটবল দলের মিশন অস্ট্রেলিয়ার বিস্তারিত পরিকল্পনা তুলে ধরেছেন গণমাধ্যমে। তিনি বলেন, ‘আমাদের যে পরিকল্পনা তাতে ফুটবল দলের অনুশীলন শুরু হয়ে যাচ্ছে বুধবার সকাল থেকেই। আর ১৫ বা ১৬ ফেব্রুয়ারি দল ঢাকা ছাড়বে অস্ট্রেলিয়ার উদ্দেশ্যে। তবে সরাসরি অস্ট্রেলিয়া যাবে না। প্রথমে থাইল্যান্ড যাবে। সেখানে এক সপ্তাহের ক্যাম্প চলবে। তারপর চলে যাবে অস্ট্রেলিয়াতে। ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে সিডনিতে ক্যাম্প শুরু হবে।’
থাইল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া দুই দেশেই প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। বাফুফের এই সহসভাপতি বলেছেন, ‘সিডনিতে বাংলাদেশ ক্লোজড ডোর প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে অস্ট্রেলিয়া 'এ' লিগের দল ওয়েস্টার্ন সিডনি ওয়ান্ডারার্স ক্লাবের বিপক্ষে। ২৬ ফেব্রুয়ারি ম্যাচটি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তার আগে থাইল্যান্ডেও আমরা প্রস্তুতি ম্যাচ খেলানোর চেষ্টা করছি। এখনো চূড়ান্ত হয়নি। কোনো কারণে থাইল্যান্ডে ম্যাচ সম্ভব না হলে অস্ট্রেলিয়া আগে চলে যাবে দল এবং সেখানে গিয়ে আরেকটা ম্যাচ আয়োজন করা হবে। তবে বাংলাদেশ থেকে দল রওয়ানা দেবে ১৫ বা ১৬ ফেব্রুয়ারিই।’
নারী ফুটবল দলের মিশন অস্ট্রেলিয়ার সব পরিকল্পনা প্রধান কোচ পিটার বাটলার সাজিয়েছেন বলে জানিয়েছেন ফাহাদ করিম, ‘আমাদের প্রধান কোচ পিটার বাটলার যেভাবে যেভাবে চেয়েছেন আমরা সেভাবেই করেছি। তার প্রেসক্রিপশন অনুযায়ীই আমরা শুধু বাস্তবায়ন করছি। যাকে বলা যায় দাপ্তরিক কাজ। কেমন র্যাংকিংয়ের দলের বিপক্ষে খেলবে সেটা কোচই আমাদেরকে বলে দিয়েছিলেন। আমরা অস্ট্রেলিয়ার ক্লাবের সাথে খেলবো। সেই ওয়েস্টার্ন সিডনি ওয়ান্ডারার্স ওরা এ-লিগ খেলে। অস্ট্রেলিয়া তো বিশ্বকাপ খেলা দেশ, এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন দল। তদের লিগের মান কেমন সেটা আপনারা বুঝতে পারছেন। তাদের একটি দলের সাথে আমরা খেলবো।’
আফঈদাদের ক্যাম্পের প্রথম সেশন থেকেই যোগ হবেন একজন প্রবাসী ফুটবলার। আনিকা রানিয়া সিদ্দিকী নামের সুইডেন প্রবাসী এই ফুটবলারের নাম শোনা গিয়েছিল দুই বছর আগে থেকেই। অবশেষে তিনি ঢাকা এসেছেন ক্যাম্পে যোগ দিতে। বাংলাদেশ জাতীয় নারী ফুটবলে তিনি হবে দ্বিতীয় প্রবাসী ফুটবলার। প্রথম ছিলেন জাপানী প্রবাসী মাৎসুশিমা সুমাইয়া। আনিকা সম্পর্কে ফাহাদ করিম বলেছেন, ‘আমি জানি বুধবার থেকে সে ক্যাম্পে যোগ দেবেন। কোচ বলছিলেন তিনি লিগে অংশ নেওয়া দুই তিনজন নতুন খেলোয়াড়রও ক্যাম্পে ডাকতে পারেন।’
এশিয়ান কাপে 'বি' গ্রুপে বাংলাদেশের সাথে আছে চীন, উত্তর কোরিয়া ও উজবেকিস্তান। বাংলাদেশের প্রথম দুই ম্যাচ সিডনিতে ৩ মার্চ চীন ও ৬ মার্চ উত্তর কোরিয়ার বিপক্ষে। উজবেকিস্তানের বিপক্ষে ৯ মার্চ খেলা পার্থে।
