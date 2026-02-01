  2. খেলাধুলা

একিতিকের জোড়া গোলে নিউক্যাসলকে হারালো লিভারপুল

প্রকাশিত: ১২:৩৩ পিএম, ০১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
একিতিকের জোড়া গোলে নিউক্যাসলকে হারালো লিভারপুল

দুই মিনিটে হুগো একিতিকের দুই গোলে নিউক্যাসল ইউনাইটেডকে ৪-১ গোলের ব্যবধানে হারিয়ে এক মাসেরও বেশি সময় পর জয়ের দেখা পেলো লিভারপুল।

ফ্লোরিয়ান উইর্টজ ও ইব্রাহিমা কোনাতের গোলে করলে আর্নে স্লটের দল উঠে এসেছে টেবিলের পাঁচ নম্বরে। ৩৯ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থাকা আর্সেনালের চেয়ে ১৪ পয়েন্ট কম। ৩৩ পয়েন্ট নিয়ে দশে নেমে গেছে নিউক্যাসল।

হারলেও শুরুটা দারুণ করেছিল নিউক্যাসল। ৩৬ মিনিটে অ্যান্থনি গর্ডন গোল করে এগিয়ে নেন দলকেন। এতে ১৯৯৪ সালের পর অ্যানফিল্ডে প্রথম জয়ের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে সফরকারীরা।

তবে সেই স্বপ্ন শেষ হয়ে যায় ৪১ ও ৪৩ মিনিটে টানা দুই গোল করে লিভারপুলকে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ এনে দেন হুগো একিতিকে। প্রথম গোলে সহায়তা করেন ফ্লোরিয়ান উইর্টজ। পরের মিনিটে গোল করেন মিলোস কেরকেজের লং বল ধরে দূরের কর্নারে।

একিতিকে গোল করিয়ে ৬৭ মিনিটে মোহাম্মদ সালাহর সঙ্গে ওয়ান-টু খেলে দূরের পোস্টে শটে গোল করেন উইর্টজ নিজেই। এরপর যোগ করা সময়ে ইব্রাহিমা কোনাতে গোল করে লিভারপুলের বড় জয় নিশ্চিত করেন।

এই গোলটি কোনাতের জন্য ছিল আবেগঘন। চলতি মাসে তার বাবা মারা যাওয়ায় শেষকৃত্যে অংশ নিতে তিনি দুটি ম্যাচ খেলতে পারেননি। গোল করার পর আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন এই ডিফেন্ডার এবং সতীর্থদের ভালোবাসায় সিক্ত হন।

