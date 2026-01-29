বিশ্বকাপ বয়কট করার সাহস পাকিস্তানের নেই: রাহানে

বিশ্বকাপ বয়কট করার সাহস পাকিস্তানের নেই: রাহানে
বাংলাদেশের প্রতি সংহতি জানিয়ে বিশ্বকাপ বয়কটের হুমকি দিয়েছে পাকিস্তান। যদিও এসবের মাঝেই স্কোয়াড ঘোষণার পর প্লেনের টিকিটও নিশ্চিত করেছে। আগামীকাল শুক্রবারের মধ্যেই আসবে চূড়ান্ত ঘোষণা।
বয়কটের হুমকি দিলেও এমনটা হচ্ছে না বলেই ধরে নিয়েছে সবাই। পাকিস্তানের সাবেক তারকা ক্রিকেটাররা তো ধুয়ে দিয়েছেন পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নাকভিকে। এমনকি ভারতের ক্রিকেটার আজিঙ্কা রাহানে মনে করেন, বিশ্বকাপ বয়কট করার মতো সাহস পাকিস্তানের নেই।
ক্রিকেট বিষয়ক ওয়েবসাইট ‘ক্রিকবাজ’ এর এক আলোচনায় তিনি বলেছেন, ‘আমার মনে হয় পাকিস্তান (বিশ্বকাপে) না এসে থাকতে পারবে না। আমি মনে করি না তাদের সেই সাহস আছে।’
সেই অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ধারাভাষ্যকার হার্শা ভোগলেও। রাহানের সঙ্গে একমত পোষণ করে তিনি বলেন, ‘পাকিস্তান বিশ্বকাপ খেলতে আসবে। অবশ্যই আসবে। মানুষ অনেক সময় বোকার মতো কাজ করে, তবে মানুষ বোকা নয়। তারা বিশ্বকাপ খেলবে। এটা ক্লাব ক্রিকেট না যে ওরা বলবে, ম্যানেজার আসেনি তাই খেলব না, ওয়াকওভার দেব। এটা বিশ্বকাপ। তারা বলতে পারে না, আমরা ভারতের বিপক্ষে খেলব না। পাকিস্তান না এলে তাদের ক্রিকেটের ওপর বিশাল প্রভাব পড়বে।’
আর্থিকভাবে সংকটে রয়েছে পিসিবি। এমন অবস্থায় না এলে তাদেরই ক্ষতি হবে। এ ব্যাপারে হার্শা বলেন, ‘পাকিস্তান বিশ্বকাপে না এলে কেউ তাদের অনুরোধ করবে না। পাকিস্তানও জানে তারা বিশ্বকাপে খেলবে। তারা এমনিই কোলাহল করছে। আমার মনে হয় পাকিস্তানও জানে, তারা যদি বলে বিশ্বকাপ খেলব না। তাহলে বলা হবে – এসো না। কেউ তাদের গিয়ে বলবে না, আসো আসো।’
আইএন