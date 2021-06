এবার ফটোগ্রাফিতেও ‘সেরা’ রোনালদো

হাঙ্গেরির বিপক্ষে ৩-০ গোলের জয়ে এবারের ইউরো কাপের যাত্রা শুরু করেছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন পর্তুগাল। পরের ম্যাচে আবার জার্মানির কাছে ৪-২ গোলে হেরে গেছে তারা। দুই ম্যাচেই দুর্দান্ত পারফরম্যান্স উপহার দিয়েছেন দলের সবচেয়ে বড় তারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো।

প্রথম ম্যাচে করেছেন জোড়া গোল আর দ্বিতীয়টিতে এক গোলের সঙ্গে করেছেন একটি এসিস্ট। দুই ম্যাচে তিন গোল আর এক এসিস্টে এখনও পর্যন্ত চলতি ইউরোর অন্যতম সেরা পারফরমার রোনালদো। শুধু মাঠের খেলায়ই নয়, মাঠের বাইরেও নিজের অন্যরকম এক স্কিলের প্রদর্শনী করলেন তিনি।

জার্মানির বিপক্ষে ম্যাচের আগে পর্তুগালের আনুষ্ঠানিক ফটো সেশনে রীতিমতো পেশাদার ফটোগ্রাফারই হয়ে গেলেন রোনালদো। সারা বিশ্বের শীর্ষ ফটোগ্রাফাররা যেখানে তার সেরা সব মুহূর্তের ছবি তুলতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন, সেখানে এবার নিজেই ক্যামেরা হাতে তুলে নিয়েছেন তিনি।

When Cristiano Ronaldo turned photographer at the Portugal media day! "Better than you!"#EURO2020 pic.twitter.com/y0LkqtaIlL