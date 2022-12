‘একদিন স্বর্গে ফুটবল খেলব’- ম্যারাডোনার মৃত্যুতে লিখেছিলেন পেলে

দু’জনের মৃত্যুর মাঝে ঠিক দুই বছর এক মাস চার দিনের ব্যবধান। দুই বছর আগে ২০২০ সালের ২৫ নভেম্বর মৃত্যুবরণ করেছিলেন দিয়েগো আরমান্দো ম্যারাডোনা। আর ২০২২ সালের ২৯ ডিসেম্বর চলে গেলেন কিংবদন্তি পেলেও। মৃত্যুর পর ওপারে কী তবে শুরু হলো গেছে পেলে-ম্যারাডোনা দ্বৈরথ?

এ প্রশ্নটা এসে গেছে সঙ্গত কারণেই। ম্যারাডোনার মৃত্যুর পর খুবই শোকাহত হয়েছিলেন ফুটবল সম্রাট পেলে। পেলের কেন যেন তখনই জানা হয়ে গিয়েছিলো, খুব দ্রুতই পরপারে দেখা হবে তার আর ম্যারাডোনার। যেন অপেক্ষার প্রহর তখন থেকেই গুনতে শুরু করেছিলেন তিনি।

ম্যারাডোনার মৃত্যুতে শোকগ্রস্থ পেলে সেদিন লিখেছিলেন, ‘আশা করি, এক দিন স্বর্গে গিয়ে আমরা ফুটবল খেলব।’

পেলে বনাম ম্যারাডোনার মধ্যে কে সেরা- এই তর্ক চিরকালের। একজন ফুটবল সম্রাট, অন্যজন রাজপুত্র। সম্রাট-রাজপুত্রের সম্পর্ক ছিল অম্ল-মধুর। একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাও ছিল প্রচুর। আবার সংঘাতও নেহায়েত কম ছিল না।

Pelé's message to Maradona after the Argentine passed away in 2020.



RIP legends pic.twitter.com/GzJf6v2tnQ