বর্ণবাদী আচরণ: এবার লা লিগা প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বিরোধ ভিনিসিয়ুসের

ব্রাজিলিয়ান তারকা ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের সঙ্গে বর্ণবাদী আচরণের সব সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিলো। ভ্যালেন্সিয়া সমর্থকরা সবচেয়ে নোংরা রূপ দেখালেন ব্রাজিলিয়ান এই তরুণ উইঙ্গারের প্রতি। এমনকি এক সময় ভিনিসিয়ুসের মৃত্যু পর্যন্ত কামনা করেছেন ভ্যালেন্সিয়া সমর্থকরা।

ভ্যালেন্সিয়া সমর্থকদের এমন বাজে আচরণের পর মাঠেই কেঁদে ফেলেছিলেন রিয়াল তারকা। ম্যাচের শেষ দিকে মেজাজ ধরে রাখতে না পেরে লাল কার্ডও দেখেছেন। এরপর সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের ক্ষোভের কথা লিখে জানান ভিনিসিয়ুস। সেখানেই তিনি বর্ণবাদী আচরণের জন্য লা লিগা কর্তৃপক্ষকেও কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দেন।

ম্যাচ শেষে বর্ণবাদ নিয়ে কর্তৃপক্ষের ভূমিকার সমালোচনা করে ভিনিসিয়ুস টুইটারে লেখেন, ‘এটা প্রথম, দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয়বার নয়। লা লিগায় বর্ণবাদ স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। খোদ কর্তৃপক্ষ ও স্পেনের ফুটবল ফেডারেশন এটা মনে করে এবং সমর্থকদের দলগুলো সাহস জোগায়।’ সঙ্গে এও বলেন, ‘বলতে বাধ্য হচ্ছি, স্পেন আজ ব্রাজিলিয়ানদের কাছে বর্ণবাদী দেশ হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠছে।’

Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer @LaLiga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste. Antes de criticar e injuriar a @LaLiga, es necesario… https://t.co/pLCIx1b6hS pic.twitter.com/eHvdd3vJcb